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Когда стоит сажать свеклу весной и летом 2025 — лунный календарь

16 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать свеклу весной и летом 2025 по лунному календарю — благоприятные дни
Дачница, которая собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Netmeds
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите вырастить на своем огороде самую вкусную свеклу, вам стоит правильно выбрать время, когда вы ее посадите. Опытные дачники рассказали, когда в этом году на огороде стоит посадить популярный овощ согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Свеклу можно сажать на рассаду с февраля, а вот в открытый грунт это уже делать можно, начиная с весны. Чтобы собрать большой урожай этих корнеплодов с собственного участка, обратитесь за помощью к лунному календарю, в котором указаны благоприятные даты для посадки свеклы.

Опытные дачники рассказали, когда в этом году стоит посадить свеклу на огороде, чтобы гарантированно собрать вкусный урожай.

Свекла
Собранный урожай свеклы. Фото: Freepik

Когда лучше сажать свеклу в 2025 году по лунному календарю

Во многих регионах Украины этот овощ начинают сажать на огороде в апреле, ведь этот весенний месяц считается периодом активных работ в саду и на огороде. В это время сажают холодостойкие культуры, а вот что касается растений, которые любят тепло, то они и дальше культивируют в закрытых теплицах или готовятся к пересадке.

Посадка свеклы
Процесс выращивания свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Когда сажать свеклу весной 2025 года

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки свеклы в апреле считаются такие дни, как:

  • 15 апреля
  • 19-20 апреля
  • 23024 апреля

В мае такими датами являются:

  • 5-6 мая
  • 10-12 мая
  • 19-20 мая

Когда сажать свеклу летом 2025 года

Если говорить о летнем сезоне, то в июне лунный календарь советует сажать свеклу в такие дни, как:

  • 4-6 июня
  • 10-12 июня
  • 19-20 июня

В июле этот овощ лучше сажать в такие дни месяца, как:

  • 5-7 июля
  • 10-12 июля
  • 20-21 июля

В августе свеклу лучше сажать в такие дни, как:

  • 5-7 августа
  • 11-12 августа
  • 19-21 августа

Напомним, мы писали о том, какие сорта свеклы считаются самыми сладкими из всех.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения стоит посадить возле свеклы на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать свеклу на огороде для большого урожая.

овощи советы огород лунный календарь свекла

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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