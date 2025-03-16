Когда сажать свеклу весной и летом 2025 по лунному календарю — благоприятные дни

Дачница, которая собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Netmeds

Если вы хотите вырастить на своем огороде самую вкусную свеклу, вам стоит правильно выбрать время, когда вы ее посадите. Опытные дачники рассказали, когда в этом году на огороде стоит посадить популярный овощ согласно лунному календарю.

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Свеклу можно сажать на рассаду с февраля, а вот в открытый грунт это уже делать можно, начиная с весны. Чтобы собрать большой урожай этих корнеплодов с собственного участка, обратитесь за помощью к лунному календарю, в котором указаны благоприятные даты для посадки свеклы.

Опытные дачники рассказали, когда в этом году стоит посадить свеклу на огороде, чтобы гарантированно собрать вкусный урожай.

Собранный урожай свеклы. Фото: Freepik

Когда лучше сажать свеклу в 2025 году по лунному календарю

Во многих регионах Украины этот овощ начинают сажать на огороде в апреле, ведь этот весенний месяц считается периодом активных работ в саду и на огороде. В это время сажают холодостойкие культуры, а вот что касается растений, которые любят тепло, то они и дальше культивируют в закрытых теплицах или готовятся к пересадке.

Процесс выращивания свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Когда сажать свеклу весной 2025 года

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки свеклы в апреле считаются такие дни, как:

15 апреля

19-20 апреля

23024 апреля

В мае такими датами являются:

5-6 мая

10-12 мая

19-20 мая

Когда сажать свеклу летом 2025 года

Если говорить о летнем сезоне, то в июне лунный календарь советует сажать свеклу в такие дни, как:

4-6 июня

10-12 июня

19-20 июня

В июле этот овощ лучше сажать в такие дни месяца, как:

5-7 июля

10-12 июля

20-21 июля

В августе свеклу лучше сажать в такие дни, как:

5-7 августа

11-12 августа

19-21 августа

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