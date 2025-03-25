Возле каких растений надо посадить свеклу, чтобы она выросла сладкой — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Чтобы получить большой и вкусный урожай свеклы на своем огороде, стоит знать определенные правила ее выращивания. Узнайте, где на огороде лучше сажать этот популярный овощ, чтобы он "порадовал глаз" своими крупными и сладкими корнеплодами.

Об этом рассказывают на канале "Городниця з Одеси" в YouTube.

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Где на огороде лучше не сажать свеклу

Как утверждает блогер на видео, свекла не любит расти в кислых и очень щелочных почвах. К тому же, этот овощ не любит, когда на участке много тени. Еще не стоит сеять семена свеклы на одном и том же месте несколько лет подряд, а также там, где ограничено пространство для этого популярного овоща.

Кроме того, дачница отмечает, что свеклу лучше не высаживать в том месте, где перед этим у вас росли такие популярные культуры, как:

Рапс

Подсолнух

Сахарная свекла

Еще этот овощ может дать плохой урожай, если его посадить возле определенных культур на огороде. Речь идет о таких растениях, как:

Фасоль

Горчица

Кукуруза

Собранный урожай свеклы на ящике. Фото: Pexels

Где стоит посадить свеклу для хорошего урожая

Блогер на видео говорит, что свеклу лучше сажать там, куда светит солнце и где рыхлая земля. Также важно, чтобы у этого овоща росли "правильные соседи", которые не будут конкурировать с ним за питательные элементы и влагу, а также помогут вырасти красивым и вкусным.

Чтобы достичь таких результатов, возле свеклы должны расти такие растения, как:

Лук

Чеснок

Морковь

Редиска

Огурцы

Капуста

Кабачки

Посадив свою свеклу возле этих овощей и зелени, вы гарантированно получите большой и вкусный урожай, которому будут завидовать все соседи вокруг вас.

Процесс выращивания свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда стоит сажать свеклу на огороде весной и летом 2025 года по лунному календарю.

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