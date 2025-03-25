Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какие растения должны расти возле свеклы на огороде — советы arrow

Какие растения должны расти возле свеклы на огороде — советы

25 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Возле каких растений надо посадить свеклу, чтобы она выросла сладкой — полезные советы дачникам
Человек, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы получить большой и вкусный урожай свеклы на своем огороде, стоит знать определенные правила ее выращивания. Узнайте, где на огороде лучше сажать этот популярный овощ, чтобы он "порадовал глаз" своими крупными и сладкими корнеплодами.

Об этом рассказывают на канале "Городниця з Одеси" в YouTube.

Читайте также:

Как вырастить красивую свеклу на огороде

Где на огороде лучше не сажать свеклу

Как утверждает блогер на видео, свекла не любит расти в кислых и очень щелочных почвах. К тому же, этот овощ не любит, когда на участке много тени. Еще не стоит сеять семена свеклы на одном и том же месте несколько лет подряд, а также там, где ограничено пространство для этого популярного овоща.

Кроме того, дачница отмечает, что свеклу лучше не высаживать в том месте, где перед этим у вас росли такие популярные культуры, как:

  • Рапс
  • Подсолнух
  • Сахарная свекла

Еще этот овощ может дать плохой урожай, если его посадить возле определенных культур на огороде. Речь идет о таких растениях, как:

  • Фасоль
  • Горчица
  • Кукуруза
Свекла
Собранный урожай свеклы на ящике. Фото: Pexels

Где стоит посадить свеклу для хорошего урожая

Блогер на видео говорит, что свеклу лучше сажать там, куда светит солнце и где рыхлая земля. Также важно, чтобы у этого овоща росли "правильные соседи", которые не будут конкурировать с ним за питательные элементы и влагу, а также помогут вырасти красивым и вкусным.

Чтобы достичь таких результатов, возле свеклы должны расти такие растения, как:

  • Лук
  • Чеснок
  • Морковь
  • Редиска
  • Огурцы
  • Капуста
  • Кабачки

Посадив свою свеклу возле этих овощей и зелени, вы гарантированно получите большой и вкусный урожай, которому будут завидовать все соседи вокруг вас.

Выращивание свеклы
Процесс выращивания свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда стоит сажать свеклу на огороде весной и летом 2025 года по лунному календарю.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит подкормить свеклу на огороде для вкусного урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения лучше посадить возле свеклы на огороде.

овощи растения советы огород свекла

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:24 Трамп согласился, что РФ может откладывать перемирие в Украине

08:12 Выплаты военным на реабилитации — как получить 100 тыс.грн

08:08 Волтц признал вину за утечку данных, но обвинил журналиста

08:07 Стратегия готовности — в ЕС призывают иметь трехдневные запасы

08:00 Финпомощь от UNHCR — кто получит выплаты весной

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

08:00 Зеленский сообщил детали о переговорах — эфир Ранок.LIVE

07:45 У Трампа заявили, что Украина никогда не обладала ядерным оружием

07:45 Жители оккупированной Луганщины дышат ядом — что известно

07:31 В Украине отмечают День Национальной гвардии — что стоит знать

07:30 Компенсации военным за аренду жилья — как получить

08:24 Трамп согласился, что РФ может откладывать перемирие в Украине

08:12 Выплаты военным на реабилитации — как получить 100 тыс.грн

08:08 Волтц признал вину за утечку данных, но обвинил журналиста

08:07 Стратегия готовности — в ЕС призывают иметь трехдневные запасы

08:00 Финпомощь от UNHCR — кто получит выплаты весной

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

07:45 У Трампа заявили, что Украина никогда не обладала ядерным оружием

07:45 Жители оккупированной Луганщины дышат ядом — что известно

07:31 В Украине отмечают День Национальной гвардии — что стоит знать

07:30 Компенсации военным за аренду жилья — как получить

07:29 Кому в апреле ТЦК выпишет штрафы на 60 тыс. грн

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

19:14 Поджоги и потеря рынка — что происходит с ТеѕІа Илона Маска

23 марта 2025

06:10 Страх 24 на 7 — воспоминания мариупольцев о войне

22 марта 2025

06:40 Как заработать на золоте — обновленные цены ломбардов Украины

21 марта 2025

22:33 Ограничение Telegram в Украине — что думают одесситы

06:40 Латунь нарасхват — где лучшие цены на цветные металлы

Text

08:00 Зеленский сообщил детали о переговорах — эфир Ранок.LIVE

25 марта 2025
Text

21:15 Трамп созвал конференцию из-за войны в Украине — трансляция

Text

17:50 Итоги переговоров в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 В Стамбуле спецназ атакует протестующих газом — трансляция

Text

13:01 Трамп ответил Зеленскому о влиянии России — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

24 марта 2025
Text

20:49 Трамп делает срочные заявления по Украине — трансляция

Text

19:31 Масштабный протест в Стамбуле — прямой эфир

Text

17:50 О чем договорились США и Россия в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Встреча делегаций в Саудовской Аравии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:23 Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

13 марта 2025

12:10 Проблемный номинал — что должны знать владельцы купюр евро

18 марта 2025

16:20 Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

14:20 Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

16:01 Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

22 марта 2025

13:57 Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

15 марта 2025

03:57 Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

05:45 Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

05:32 Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"

20 марта 2025

07:23 Один знак Зодиака сорвет финансовый джекпот в апреле 2025 года