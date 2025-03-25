Возле каких растений надо посадить свеклу, чтобы она выросла сладкой — полезные советы дачникам

Какие растения должны расти возле свеклы на огороде — советы
Чтобы получить большой и вкусный урожай свеклы на своем огороде, стоит знать определенные правила ее выращивания. Узнайте, где на огороде лучше сажать этот популярный овощ, чтобы он "порадовал глаз" своими крупными и сладкими корнеплодами.
Об этом рассказывают на канале "Городниця з Одеси" в YouTube.
Как вырастить красивую свеклу на огороде
Где на огороде лучше не сажать свеклу
Как утверждает блогер на видео, свекла не любит расти в кислых и очень щелочных почвах. К тому же, этот овощ не любит, когда на участке много тени. Еще не стоит сеять семена свеклы на одном и том же месте несколько лет подряд, а также там, где ограничено пространство для этого популярного овоща.
Кроме того, дачница отмечает, что свеклу лучше не высаживать в том месте, где перед этим у вас росли такие популярные культуры, как:
- Рапс
- Подсолнух
- Сахарная свекла
Еще этот овощ может дать плохой урожай, если его посадить возле определенных культур на огороде. Речь идет о таких растениях, как:
- Фасоль
- Горчица
- Кукуруза
Где стоит посадить свеклу для хорошего урожая
Блогер на видео говорит, что свеклу лучше сажать там, куда светит солнце и где рыхлая земля. Также важно, чтобы у этого овоща росли "правильные соседи", которые не будут конкурировать с ним за питательные элементы и влагу, а также помогут вырасти красивым и вкусным.
Чтобы достичь таких результатов, возле свеклы должны расти такие растения, как:
- Лук
- Чеснок
- Морковь
- Редиска
- Огурцы
- Капуста
- Кабачки
Посадив свою свеклу возле этих овощей и зелени, вы гарантированно получите большой и вкусный урожай, которому будут завидовать все соседи вокруг вас.
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