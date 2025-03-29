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Місячний посівний календар на квітень 2025 — які дні урожайні

29 березня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Місячний посівний календар на квітень 2025 року — що і коли варто садити
Фермер тримає в руках рослину. Фото: pexels.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Квітень — ключовий місяць для садівників і городників, коли природа пробуджується, а ґрунт стає придатним для посадки різних культур. Щоб отримати багатий врожай, важливо орієнтуватися на місячний календар, адже фази Місяця впливають на ріст рослин.

Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на квітень 2025 року, який допоможе вам обрати найкращі дні для посадки овочів, зелені, квітів і дерев.

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Фази Місяця у квітні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 12 квітня;
  • Повня у знаку Терези — 13 квітня о 3:22 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 14 по 26 квітня;
  • Молодик у знаку Телець — 27 квітня о 22:31 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 28 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у квітні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: istockphoto.com

Які дні сприятливі для посадки у квітні 2025 року

Ознайомтеся з найкращими днями для посіву та посадки за місячним календарем:

  • овочі — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 30 квітня;
  • коренеплоди — 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 квітня;
  • зелень — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 29 квітня;
  • квіти — 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 30 квітня;
  • плодові дерева — 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 29 квітня;
  • ягідні кущі — 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 квітня.

 

Які дні сприятливі для посадки у квітні 2025 року
Жінка копає на городі. Фото: shutterstock.com

Місячний посівний календар на квітень 2025 — які дні несприятливі

У другий місяць весни буде лише два несприятливі дні для роботи на городі: 

  • 13 квітня (повня у знаку Терези) — посіви та пересадки в цей період часто проходять невдало, оскільки рослини стають більш вразливими до стресів, шкідників і хвороб. Також підвищується ризик того, що розсада погано приживеться або дасть слабкі плоди;
  • 27 квітня (молодик у знаку Телець) — це фаза оновлення та перехідного стану для всіх живих організмів, включаючи рослини. У цей день вони перебувають у стані спокою, а їхні життєві процеси уповільнюються. Посів або пересадка в молодик можуть призвести до поганої схожості насіння, уповільненого росту та слабкого врожаю.

 

Місячний посівний календар на квітень 2025 — які дні несприятливі
Розсада на городі. Фото: shutterstock.com

Які дні сприятливі для роботи в саду та на городі за місячним календарем

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете ефективно спланувати роботи в саду та на городі:

  1. Розпушування та перекопування: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 квітня.
  2. Внесення добрив: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 квітня.
  3. Полив: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 29 квітня.
  4. Санітарна обрізка: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 квітня.
  5. Формувальна обрізка: 16, 17, 18, 19 квітня.
  6. Обробка дерев та кущів: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 квітня.
  7. Висадка розсади у відкритий ґрунт: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 квітня.
  8. Пікірування рослин: 3, 4, 5, 6, 7 квітня.

 

Які дні сприятливі для роботи в саду та на городі за місячним календарем
Фермер працює на городі. Фото: google.com

Що можна посадити у квітні в Україні 

У квітні можна садити та сіяти наступні городні та садові культури: 

  • помідори, перець, баклажани — висівають на розсаду або пересаджують у теплиці;
  • капуста — ранні сорти можна садити у відкритий ґрунт;
  • огірки, кабачки, гарбузи — у другій половині квітня висівають у теплицях або під плівку;
  • морква, буряк, редиска — висівають у відкритий ґрунт, коли земля добре прогріється;
  • картопля — для південних регіонів середина-кінець квітня, для центральної України — кінець квітня або початок травня, для північних та гірських районів — середина травня;
  • кріп, петрушка, кінза, базилік — добре ростуть при посадці на Місяць, що росте;
  • листовий салат, шпинат, рукола — можна сіяти в будь-який день;
  • однорічні квіти (айстри, чорнобривці, петунії, жоржини) — висівають у квітниках або на розсаду;
  • багаторічні квіти (троянди, флокси, хризантеми) — можна пересаджувати та ділити кущі.

Раніше ми писали, як захистити розсаду від заморозків навесні. 

Нагадаємо, ми розповідали, чим підживити город навесні, щоб збагатити корисними речовинами. 

Також ми ділилися, як правильно підготувати цибулю до посадки. 

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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