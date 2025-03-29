Лунный посевной календарь на апрель 2025 года — что и когда стоит сажать

Фермер держит в руках растение. Фото: pexels.com

Апрель — ключевой месяц для садоводов и огородников, когда природа пробуждается, а почва становится пригодной для посадки различных культур. Чтобы получить богатый урожай, важно ориентироваться на лунный календарь, ведь фазы Луны влияют на рост растений.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на апрель 2025 года, который поможет вам выбрать лучшие дни для посадки овощей, зелени, цветов и деревьев.

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Фазы Луны в апреле 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 12 апреля;

— с 1 по 12 апреля; Полнолуние в знаке Весы — 13 апреля в 3:22 по Киеву;

— 13 апреля в 3:22 по Киеву; Убывающая Луна — с 14 по 26 апреля;

— с 14 по 26 апреля; Новолуние в знаке Телец — 27 апреля в 22:31 по Киеву;

— 27 апреля в 22:31 по Киеву; Растущая Луна — с 28 по 30 апреля;

— с 28 по 30 апреля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. фото: istockphoto.com

Какие дни благоприятны для посадки в апреле 2025 года

Ознакомьтесь с лучшими днями для посева и посадки по лунному календарю:

овощи — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 30 апреля;

корнеплоды — 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 апреля;

зелень — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 29 апреля;

цветы — 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 30 апреля;

плодовые деревья — 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 29 апреля;

ягодные кусты — 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 апреля.

Женщина копает на огороде. Фото: shutterstock.com

Лунный посевной календарь на апрель 2025 — какие дни неблагоприятны

Во второй месяц весны будет всего два неблагоприятных дня для работы на огороде:

13 апреля (полнолуние в знаке Весы) — посевы и пересадки в этот период часто проходят неудачно, поскольку растения становятся более уязвимыми к стрессам, вредителям и болезням. Также повышается риск того, что рассада плохо приживется или даст слабые плоды;

— посевы и пересадки в этот период часто проходят неудачно, поскольку растения становятся более уязвимыми к стрессам, вредителям и болезням. Также повышается риск того, что рассада плохо приживется или даст слабые плоды; 27 апреля (новолуние в знаке Телец) — это фаза обновления и переходного состояния для всех живых организмов, включая растения. В этот день они находятся в состоянии покоя, а их жизненные процессы замедляются. Посев или пересадка в новолуние могут привести к плохой всхожести семян, замедленному росту и слабому урожаю.

Рассада на огороде. Фото: shutterstock.com

Какие дни благоприятны для работы в саду и на огороде по лунному календарю

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно спланировать работы в саду и на огороде:

Рыхление и перекопка: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 апреля. Внесение удобрений: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 апреля. Полив: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 29 апреля. Санитарная обрезка: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 апреля. Формовочная обрезка: 16, 17, 18, 19 апреля. Обработка деревьев и кустов: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 апреля. Высадка рассады в открытый грунт: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 апреля. Пикировка растений: 3, 4, 5, 5, 6, 7 апреля.

Фермер работает на огороде. Фото: google.com

Что можно посадить в апреле в Украине

В апреле можно сажать и сеять следующие огородные и садовые культуры:

помидоры, перец, баклажаны — высевают на рассаду или пересаживают в теплицы;

— высевают на рассаду или пересаживают в теплицы; капуста — ранние сорта можно сажать в открытый грунт;

— ранние сорта можно сажать в открытый грунт; огурцы, кабачки, тыквы — во второй половине апреля высевают в теплицах или под пленку;

— во второй половине апреля высевают в теплицах или под пленку; морковь, свекла, редис — высевают в открытый грунт, когда земля хорошо прогреется;

— высевают в открытый грунт, когда земля хорошо прогреется; картофель — для южных регионов середина-конец апреля, для центральной Украины — конец апреля или начало мая, для северных и горных районов — середина мая;

— для южных регионов середина-конец апреля, для центральной Украины — конец апреля или начало мая, для северных и горных районов — середина мая; укроп, петрушка, кинза, базилик — хорошо растут при посадке на растущую Луну;

— хорошо растут при посадке на растущую Луну; листовой салат, шпинат, руккола — можно сеять в любой день;

— можно сеять в любой день; однолетние цветы (астры, бархатцы, петунии, георгины) — высевают в цветниках или на рассаду;

— высевают в цветниках или на рассаду; многолетние цветы (розы, флоксы, хризантемы) — можно пересаживать и делить кусты.

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