Чем подкормить горох во время цветения — советы для большого урожая

Что внести в почву, когда цветет горох — урожай будет рекордным
Зеленый горошек — это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который многие выращивают на своем огороде. Чтобы получить хороший урожай, важно не только правильно посадить культуру, но и вовремя позаботиться о ее подкормке. Особенно важно внести качественные удобрения в период цветения растения, ведь именно в этот период формируются стручки.
Чем нужно удобрить горох во время цветения, чтобы получить большой и сладкий урожай, читайте советы далее в нашей статье.
Как правильно подкармливать горох для щедрого урожая
Чтобы обеспечить себя вкусным горошком, стоит за сезон провести хотя бы две основные подкормки:
- При посадке, чтобы обеспечить молодые растения питательными веществами, которые способствуют развитию корневой системы и укреплению побегов.
- Во время цветения, чтобы повысить урожайность, способствовать лучшему завязыванию стручков и продлить период плодоношения.
Чем подкормить горох во время посева
Чтобы обеспечить растение всеми необходимыми веществами, во время посадки в лунку следует добавить небольшое количество перегноя (3-4 кг удобрения на 1 м²).
Перегной постепенно отдает полезные вещества, стимулируя рост крепких молодых побегов без чрезмерного наращивания зеленой массы. Это закладывает основу для здорового развития гороха, что в будущем способствует обильному цветению и формированию стручков.
Чем удобрять горох во время цветения
Главным элементом, который нужен гороху в период цветения, является калий. А лучшим природным источником калия является древесная зола. Она не только способствует активному завязыванию стручков, но и улучшает вкусовые качества бобовых.
Зола также обеспечивает растение и другими микроэлементами, способствующими укреплению стеблей и повышению урожайности.
Как использовать золу:
- высыпьте сухую золу в междурядья и слегка разрыхлите почву;
- растворите 1 стакан золы в 10 л воды, настаивайте несколько часов, а затем полейте растения под корень.
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