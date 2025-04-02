Чем подкормить горох во время цветения — советы для большого урожая

Огородница собирает зеленый горох. Фото: shutterstock.com

Зеленый горошек — это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который многие выращивают на своем огороде. Чтобы получить хороший урожай, важно не только правильно посадить культуру, но и вовремя позаботиться о ее подкормке. Особенно важно внести качественные удобрения в период цветения растения, ведь именно в этот период формируются стручки.

Чем нужно удобрить горох во время цветения, чтобы получить большой и сладкий урожай, читайте советы далее в нашей статье.

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Чтобы обеспечить себя вкусным горошком, стоит за сезон провести хотя бы две основные подкормки:

При посадке, чтобы обеспечить молодые растения питательными веществами, которые способствуют развитию корневой системы и укреплению побегов. Во время цветения, чтобы повысить урожайность, способствовать лучшему завязыванию стручков и продлить период плодоношения.

Чем подкормить горох во время посева

Чтобы обеспечить растение всеми необходимыми веществами, во время посадки в лунку следует добавить небольшое количество перегноя ( 3-4 кг удобрения на 1 м²).

Перегной постепенно отдает полезные вещества, стимулируя рост крепких молодых побегов без чрезмерного наращивания зеленой массы. Это закладывает основу для здорового развития гороха, что в будущем способствует обильному цветению и формированию стручков.

Посев гороха в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Чем удобрять горох во время цветения

Главным элементом, который нужен гороху в период цветения, является калий. А лучшим природным источником калия является древесная зола. Она не только способствует активному завязыванию стручков, но и улучшает вкусовые качества бобовых.

Зола также обеспечивает растение и другими микроэлементами, способствующими укреплению стеблей и повышению урожайности.

Как использовать золу:

высыпьте сухую золу в междурядья и слегка разрыхлите почву;

растворите 1 стакан золы в 10 л воды, настаивайте несколько часов, а затем полейте растения под корень.

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