Когда нельзя работать на огороде и в саду в апреле 2025 — пять опасных дней

Мужчина с лопатой на огороде. Фото: shutterstock.com

Апрель — один из важнейших месяцев для садоводов и огородников, когда идет активная подготовка участка к посадке и посеву различных культур, подкормка кустов и деревьев. Однако не каждый день подходит для работы в саду и на огороде. Выбор неудачных дней для посадки, удобрения или рыхления может обернуться болезнями растений и плохой урожайностью.

Узнайте в нашей статье, когда категорически нельзя работать в саду и на огороде по лунному календарю на апрель 2025 года.

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Пять опасных дней апреля 2025 года — когда нельзя работать в саду и на огороде

Лунный календарь — надежный помощник для тех, кто стремится получить щедрый и здоровый урожай. Астрологи предупреждают, что во второй месяц весны будет пять опасных дней, когда лучше не заниматься садово-огородными работами. В эти даты не рекомендуется сажать, сеять, удобрять или даже рыхлить почву.

Лопата в земле на огороде. Фото: depositphotos.com

Опасные даты апреля 2025 года:

6 апреля (воскресенье) . Это первый из критических дней, когда следует полностью воздержаться от любой деятельности на огороде или в саду. Посадка овощей, работа с рассадой, подготовка или внесение удобрений — все это может привести к слабому росту растений, их заболеваемости и некачественному урожаю.

. Это первый из критических дней, когда следует полностью воздержаться от любой деятельности на огороде или в саду. Посадка овощей, работа с рассадой, подготовка или внесение удобрений — все это может привести к слабому росту растений, их заболеваемости и некачественному урожаю. 7 и 8 апреля (понедельник и вторник) . В эти дни, по лунному календарю, энергетика неблагоприятна для садово-огородных работ. В частности, посевы могут не дать всходов или оказаться очень слабыми. Хотя можно заняться подготовительными работами — выбором семян или планированием будущих посадок — сеять в эти дни не стоит.

. В эти дни, по лунному календарю, энергетика неблагоприятна для садово-огородных работ. В частности, посевы могут не дать всходов или оказаться очень слабыми. Хотя можно заняться подготовительными работами — выбором семян или планированием будущих посадок — сеять в эти дни не стоит. 26 и 27 апреля (суббота и воскресенье). В конце месяца наступают еще два неблагоприятных дня. Эксперты советуют воздержаться от любых действий, связанных с выращиванием растений: посадка, обработка почвы, опрыскивание или подкормка. Энергетика этих дней негативно влияет на рост культур, а значит, лучше запланировать отдых или заняться делами, не связанными с огородом.

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