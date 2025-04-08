Чим підживити часник у квітні для гарного врожаю — найкраще добриво та поради

Полив часнику на городі. Фото: 123RF/encierro

Часник — городня культура, яка потребує якісного підживлення навесні, щоб мати змогу краще рости, формувати міцне коріння та великі й здорові головки. Особливо важливо не пропустити внесення добрив у квітні, коли рослина активно розвивається.

Ми розповімо, чим підгодувати часник у квітні, як правильно це зробити та дамо корисні поради, які подарують великий та якісний урожай.

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У квітні, коли температура ґрунту досягає приблизно +8 °C, часник потребує підживлення для активного росту та профілактики пожовтіння листя. Найефективнішим є використання мінеральних добрив, зокрема аміачної селітри та сульфату магнію. Ці компоненти:

стимулюють ріст зеленої маси;

зміцнюють імунітет рослини;

допомагають уникнути пожовтіння листя;

забезпечують рівномірний розвиток.

Догляд за часником на городі. Фото: google.com

Як підживити часник правильно — покрокова інструкція

Перед внесенням добрив важливо дотриматись кількох простих, але ефективних кроків:

1. Полив перед підживленням

Полийте грядки звичайною водою і зачекайте близько години. Це допоможе захистити коріння від опіку та покращить засвоєння поживних речовин.

2. Приготування розчину добрива

У невелику ємність налийте приблизно 300 мл води. Додайте по 1 столовій ложці аміачної селітри та сульфату магнію. Ретельно перемішайте до повного розчинення. Перелийте суміш у відро або поливалку об'ємом 10 літрів, додайте воду до повного об'єму й ще раз розмішайте.

3. Полив часнику

Поливайте грядки рясно — розчин має проникнути на глибину не менше 8 см, щоб дістатися до кореневої системи.

Полив часнику на городі. Фото: shutterstock.com

Друга підгодівля часнику після потепління — що використовувати

Коли температура ґрунту підніметься до +15-16 °C, часник потребуватиме органічного добрива. Найкращі варіанти:

Курячий послід (в розчиненому вигляді); Курячий перегній.

Ці добрива збагачують ґрунт, покращують структуру землі та стимулюють ріст головок часнику.

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