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Найкраще весняне добриво для часнику, щоб гарно ріс і не жовтів

8 квітня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити часник у квітні для гарного врожаю — найкраще добриво та поради
Полив часнику на городі. Фото: 123RF/encierro
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Часник — городня культура, яка потребує якісного підживлення навесні, щоб мати змогу краще рости, формувати міцне коріння та великі й здорові головки. Особливо важливо не пропустити внесення добрив у квітні, коли рослина активно розвивається. 

Ми розповімо, чим підгодувати часник у квітні, як правильно це зробити та дамо корисні поради, які подарують великий та якісний урожай.

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Чим підживити часник у квітні — найкраще весняне добриво

У квітні, коли температура ґрунту досягає приблизно +8 °C, часник потребує підживлення для активного росту та профілактики пожовтіння листя. Найефективнішим є використання мінеральних добрив, зокрема аміачної селітри та сульфату магнію. Ці компоненти:

  • стимулюють ріст зеленої маси;
  • зміцнюють імунітет рослини;
  • допомагають уникнути пожовтіння листя;
  • забезпечують рівномірний розвиток.

 

Чим підживити часник у квітні — найкраще весняне добриво
Догляд за часником на городі. Фото: google.com

Як підживити часник правильно — покрокова інструкція

Перед внесенням добрив важливо дотриматись кількох простих, але ефективних кроків:

1. Полив перед підживленням

Полийте грядки звичайною водою і зачекайте близько години. Це допоможе захистити коріння від опіку та покращить засвоєння поживних речовин.

2. Приготування розчину добрива

У невелику ємність налийте приблизно 300 мл води. Додайте по 1 столовій ложці аміачної селітри та сульфату магнію. Ретельно перемішайте до повного розчинення. Перелийте суміш у відро або поливалку об'ємом 10 літрів, додайте воду до повного об'єму й ще раз розмішайте.

3. Полив часнику

Поливайте грядки рясно — розчин має проникнути на глибину не менше 8 см, щоб дістатися до кореневої системи.

 

Як підживити часник правильно — покрокова інструкція
Полив часнику на городі. Фото: shutterstock.com

Друга підгодівля часнику після потепління — що використовувати

Коли температура ґрунту підніметься до +15-16 °C, часник потребуватиме органічного добрива. Найкращі варіанти:

  1. Курячий послід (в розчиненому вигляді);
  2. Курячий перегній.

Ці добрива збагачують ґрунт, покращують структуру землі та стимулюють ріст головок часнику.

Раніше ми писали, яке дешеве підживлення подарує вам здорову та сильну розсаду.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно підготувати цибулю до посадки.

Також ми ділилися, чим треба підживити цибулю у квітні для щедрого врожаю. 

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

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