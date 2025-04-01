Як можна виростити великий часник на городі — важливі нюанси, поради дачникам

Людина, яка садить часник на городі. Фото: Pinterest

Дачники з досвідом знають, що виростити гарний часник на городі інколи буває дуже складно, але якщо знати певні нюанси, то жодних проблем із цим не буде. Дізнайтеся, як можна виростити великий і смачний врожай часника на дачі та про які нюанси потрібно знати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Інколи буває так, що часник починає гнити на городі або зовсім не рости, тому деякі дачники не хочуть його вирощувати. Але з цим можна легко впоратися, якщо знати певні нюанси. Якщо ви хочете спробувати виростити великий врожай цієї культури, дізнайтеся, як її правильно вирощувати.

Вирощування часника на городі — як це правильно робити

Посадковий матеріал

Запам’ятайте, що якщо ви берете геть слабкий матеріал для посадки, то великих головок часника не буде. Тому дачники з досвідом рекомендують садити часник з трьома-чотирма зубчиками. Причому, якщо садити озимий часник, заглиблення потрібно робити заввишки три головки.

Посадка часника на городі. Фото: Freepik

У такому випадку рослини виживуть взимку, а навесні активно почнуть рости.

Умови вирощування

Часник варто садити там, де є багато сонячного світла, і в жодному випадку не там, де у вас росла картопля. Борозенки під цю культуру повинні бути завглибшки десять сантиметрів і на відстані між рядками — 25 сантиметрів.

Що стосується рослин, після яких варто посадити часник на городі, то це такі рослини, як:

Огірки

Капуста

Кріп

Кабачки

Процес посадки часника на городі. Фото: Pinterest

А якщо говорити про сорти, які краще садити на городі, то досвідчені дачники радять обирати такі різновиди часнику, як:

Сорт "Касабланка"

Сорт "Титан"

Сорт "Олексіївський"

Сорт "Софіївський"

Сорт "Любаша"

Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна садити часник у деревну золу на городі.

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити часник на городі навесні для великого врожаю.

Також ми повідомляли про те, що можна зробити з часником, який проріс.