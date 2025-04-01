Як можна виростити великий часник на городі — важливі нюанси, поради дачникам

Голівки будуть, як кулак — як виростити великий часник
Дачники з досвідом знають, що виростити гарний часник на городі інколи буває дуже складно, але якщо знати певні нюанси, то жодних проблем із цим не буде. Дізнайтеся, як можна виростити великий і смачний врожай часника на дачі та про які нюанси потрібно знати.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Інколи буває так, що часник починає гнити на городі або зовсім не рости, тому деякі дачники не хочуть його вирощувати. Але з цим можна легко впоратися, якщо знати певні нюанси. Якщо ви хочете спробувати виростити великий врожай цієї культури, дізнайтеся, як її правильно вирощувати.
Вирощування часника на городі — як це правильно робити
Посадковий матеріал
Запам’ятайте, що якщо ви берете геть слабкий матеріал для посадки, то великих головок часника не буде. Тому дачники з досвідом рекомендують садити часник з трьома-чотирма зубчиками. Причому, якщо садити озимий часник, заглиблення потрібно робити заввишки три головки.
У такому випадку рослини виживуть взимку, а навесні активно почнуть рости.
Умови вирощування
Часник варто садити там, де є багато сонячного світла, і в жодному випадку не там, де у вас росла картопля. Борозенки під цю культуру повинні бути завглибшки десять сантиметрів і на відстані між рядками — 25 сантиметрів.
Що стосується рослин, після яких варто посадити часник на городі, то це такі рослини, як:
- Огірки
- Капуста
- Кріп
- Кабачки
А якщо говорити про сорти, які краще садити на городі, то досвідчені дачники радять обирати такі різновиди часнику, як:
- Сорт "Касабланка"
- Сорт "Титан"
- Сорт "Олексіївський"
- Сорт "Софіївський"
- Сорт "Любаша"
Нагадаємо, ми писали про те, чому не можна садити часник у деревну золу на городі.
Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити часник на городі навесні для великого врожаю.
Також ми повідомляли про те, що можна зробити з часником, який проріс.
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