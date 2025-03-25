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Коли садити часник на городі в квітні 2025 — місячний календар

25 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Коли треба садити часник на городі в квітні 2025 за місячним календарем — сприятливі дати, поради
Дачниця, яка садить часник на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Місячний календар — це найкращий спосіб дізнатися, коли варто садити на городі ту чи іншу рослину, зокрема, і часник. Дачники з досвідом пояснили, коли краще висаджувати цю культуру і в які дати це робити, щоб гарантовано отримати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато хто вважає, що часник не потребує особливого догляду, але це не так, адже він може дати поганий врожай, якщо його посадити неправильно. Щоб цього не сталося, дізнайтеся, коли варто садити цю культуру на городі та які дні вважаються найсприятливішими для цього.

Чеснок
Збір врожаю часника на городі. Фото: скриншот з YouTube

Коли краще висаджувати часник на городі

Досвідчені дачники знають, що посадивши часник на городі навесні, є змога зібрати перший врожай вже восени. У цю пору року садять ярий часник, оскільки озимі різновиди цієї культури погано адаптуються до посадки навесні.

Краще садити часник тоді, коли ґрунт на городі прогріється до температури в п’ять-сім градусів тепла. Однак, робити це пізніше за кінець квітня не рекомендується. Тому наступного місяця варто закінчити всі посадки на своєму городі, щоб встигнути це зробити і отримати гарний врожай на ділянці.

Посадка чеснока
Процес посадки часника на городі. Фото: Pinterest

Коли варто садити часник у квітні за місячним календарем

Багато дачників при посадці часника покладаються не лише на погодні умови та обрані сорти, а й на місячний календар. У ньому вказані найсприятливіші дати для посадки, а також дні, в які взагалі не рекомендується йти на город.

Якщо ви хочете отримати гарний врожай часника, за місячним календарем його варто посадити в квітні в такі дати, як:

  • 1 квітня
  • 4-5 квітня
  • 14-15 квітня
  • 19-20 квітня
  • 23-24 квітня
  • 28 квітня

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити часник на городі навесні для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що можна зробити з часником, який проріс. 

Також ми повідомляли про те, яку рослину не можна садити біля часника на городі.

овочі поради город зелень часник місячний календар

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