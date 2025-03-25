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Когда сажать чеснок на огороде в апреле 2025 — лунный календарь

25 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда надо сажать чеснок на огороде в апреле 2025 по лунному календарю — благоприятные даты, советы
Дачница, которая сажает чеснок на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Лунный календарь — это самый лучший способ узнать, когда стоит сажать на огороде то или иное растение, в частности, и чеснок. Дачники с опытом объяснили, когда лучше высаживать эту культуру и в какие даты это делать, чтобы гарантированно получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Многие считают, что чеснок не нуждается в особом уходе, но это не так, ведь он может дать плохой урожай, если его посадить неправильно. Чтобы этого не произошло, узнайте, когда стоит сажать эту культуру на огороде и какие дни считаются самыми благоприятными для этого.

Чеснок
Сбор урожая чеснока на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Когда лучше высаживать чеснок на огороде

Опытные дачники знают, что посадив чеснок на огороде весной, есть возможность собрать первый урожай уже осенью. В это время года сажают яровой чеснок, поскольку озимые разновидности этой культуры плохо адаптируются к посадке весной.

Лучше сажать чеснок тогда, когда почва на огороде прогреется до температуры в пять-семь градусов тепла. Однако, делать это позже конца апреля не рекомендуется. Поэтому в следующем месяце стоит закончить все посадки на своем огороде, чтобы успеть это сделать и получить хороший урожай на участке.

Посадка чеснока
Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Когда стоит сажать чеснок в апреле по лунному календарю

Многие дачники при посадке чеснока полагаются не только на погодные условия и выбранные сорта, но и на лунный календарь. В нем указаны самые благоприятные даты для посадки, а также дни, в которые вообще не рекомендуется идти на огород.

Если вы хотите получить хороший урожай чеснока, по лунному календарю его стоит посадить в апреле в такие даты, как:

  • 1 апреля
  • 4-5 апреля
  • 14-15 апреля
  • 19-20 апреля
  • 23-24 апреля
  • 28 апреля

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить чеснок на огороде весной для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что можно сделать с чесноком, который пророс.

Также мы сообщали о том, какое растение нельзя сажать возле чеснока на огороде.

овощи советы огород зелень чеснок лунный календарь

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08:00 Финпомощь от UNHCR — кто получит выплаты весной

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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