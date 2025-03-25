Когда надо сажать чеснок на огороде в апреле 2025 по лунному календарю — благоприятные даты, советы

Когда сажать чеснок на огороде в апреле 2025 — лунный календарь
Лунный календарь — это самый лучший способ узнать, когда стоит сажать на огороде то или иное растение, в частности, и чеснок. Дачники с опытом объяснили, когда лучше высаживать эту культуру и в какие даты это делать, чтобы гарантированно получить хороший урожай.
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Многие считают, что чеснок не нуждается в особом уходе, но это не так, ведь он может дать плохой урожай, если его посадить неправильно. Чтобы этого не произошло, узнайте, когда стоит сажать эту культуру на огороде и какие дни считаются самыми благоприятными для этого.
Когда лучше высаживать чеснок на огороде
Опытные дачники знают, что посадив чеснок на огороде весной, есть возможность собрать первый урожай уже осенью. В это время года сажают яровой чеснок, поскольку озимые разновидности этой культуры плохо адаптируются к посадке весной.
Лучше сажать чеснок тогда, когда почва на огороде прогреется до температуры в пять-семь градусов тепла. Однако, делать это позже конца апреля не рекомендуется. Поэтому в следующем месяце стоит закончить все посадки на своем огороде, чтобы успеть это сделать и получить хороший урожай на участке.
Когда стоит сажать чеснок в апреле по лунному календарю
Многие дачники при посадке чеснока полагаются не только на погодные условия и выбранные сорта, но и на лунный календарь. В нем указаны самые благоприятные даты для посадки, а также дни, в которые вообще не рекомендуется идти на огород.
Если вы хотите получить хороший урожай чеснока, по лунному календарю его стоит посадить в апреле в такие даты, как:
- 1 апреля
- 4-5 апреля
- 14-15 апреля
- 19-20 апреля
- 23-24 апреля
- 28 апреля
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