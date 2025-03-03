Чому не треба викидати пророслий часник — корисні поради дачникам

Людина, яка чистить пророслий часник. Фото: скриншот з YouTube

Деякі люди одразу викидають часник, який проріс, але експерти не рекомендують цього робити, адже він ще може бути корисним. Дізнайтеся, чому не варто викидати пророслу зелень, яку багато хто вважає шкідливою для здоров’я.

Про це розповідає Express.

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Ближче до весни часник починає пускати коріння і зелені паростки, тому в цьому випадку багато хто одразу його викидає. Деякі вважають, що така зелень втратила свої корисні властивості та смак. Але експерти наголошують, що цей часник ще може стати в нагоді.

Дізнайтеся, як можна зробити часник, який проріс, абсолютно безпечним для здоров’я.

Три пророслі часники на столі. Фото: The Gardening Cook

Чому не варто викидати пророслий часник

Якщо ви хочете, щоб на вашому підвіконні завжди росла свіжа зелень, почистіть зубчики часнику і покладіть їх у маленьку ємність так, щоб їхнє коріння було донизу. Потім налийте туди трохи води і поставте ємність із часником на вікно під промені сонця.

Вже за деякий час ви зможете зібрати часникову зелень, яка, хоч і буде трохи схожою на зелену цибулю, проте матиме смак часника. Після чотирьох-п’яти врожаїв паростки втрачатимуть свій смак, але до цього їх можна додавати до різних страв.

Процес посадки пророслого часника. Фото: скриншот з YouTube

Але інші дачники кажуть, що в центрі зубчиків у пророслого часника з’являються жовті або зелені пагони, тому його можна вживати. Однак, якщо всередині ви помітили плями зеленого або синього кольору, а також нечіткість ззовні зубчиків, це означає, що часник вкрився пліснявою.

У такому випадку терміново викидайте такі цибулини часника, інакше можна серйозно нашкодити своєму здоров’ю.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти часника варто посадити на своєму городі для щедрого врожаю.

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