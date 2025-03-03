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Не выбрасывайте проросший чеснок — что с ним можно сделать

3 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему не надо выбрасывать проросший чеснок — полезные советы дачникам
Человек, который чистит проросший чеснок. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Некоторые люди сразу выбрасывают чеснок, который пророс, но эксперты не рекомендуют этого делать, ведь он еще может быть полезным. Узнайте, почему не стоит выбрасывать проросшую зелень, которую многие считают вредной для здоровья.

Об этом рассказывает Express.

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Ближе к весне чеснок начинает пускать корни и зеленые ростки, поэтому в этом случае многие сразу его выбрасывают. Некоторые считают, что такая зелень потеряла свои полезные свойства и вкус. Но эксперты отмечают, что этот чеснок еще может пригодиться.

Узнайте, как можно сделать чеснок, который пророс, абсолютно безопасным для здоровья.

Проросший чеснок
Три проросших чеснока на столе. Фото: The Gardening Cook

Почему не стоит выбрасывать проросший чеснок

Если вы хотите, чтобы на вашем подоконнике всегда росла свежая зелень, почистите зубчики чеснока и положите их в маленькую емкость так, чтобы их корни были к низу. Затем налейте туда немного воды и поставьте емкость с чесноком на окно под лучи солнца.

Уже через некоторое время вы сможете собрать чесночную зелень, которая, хоть и будет немного похожей на зеленый лук, однако, будет иметь вкус чеснока. После четырех-пяти урожаев ростки будут терять свой вкус, но до этого их можно добавлять в различные блюда.

Выращивание чеснока
Процесс посадки проросшего чеснока. Фото: скриншот с YouTube

Но другие дачники говорят, что в центре зубчиков у проросшего чеснока появляются желтые или зеленые побеги, поэтому его можно употреблять. Однако, если внутри вы заметили пятна зеленого или синего цвета, а также нечеткость снаружи зубчиков, это значит, что чеснок покрылся плесенью.

В таком случае срочно выбрасывайте такие луковицы чеснока, иначе можно серьезно навредить своему здоровью.

Напомним, мы писали о том, какие сорта чеснока стоит посадить на своем огороде для щедрого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле чеснока на огороде, чтобы вырастить крупные зубчики.

Также мы сообщали о том, стоит ли сажать чеснок с луком на одной грядке на огороде.

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10:45 Франция предлагает новые гарантии безопасности Украине, — FT

10:42 Пауза в помощи от США — без какого оружия останется Украина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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