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У жодному разі не садіть часник у золу — чим це загрожує

20 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому не можна садити часник у деревну золу — чим це небезпечно, поради дачникам
Посадка часника на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

При посадці часника, як і будь-якої культури на городі, важливо дотримуватися певних правил, зокрема, під час підживлення. Досвідчені дачники пояснили, чому ні в якому разі не можна удобрювати цю рослину деревною золою, яка вважається корисною для багатьох культур.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Підживлення рослин деревною золою на городі — це поширений метод удобрення одно- і багаторічних культур. Але на лужних ґрунтах це робити небезпечно попри те, що це добриво вважається дуже корисним для багатьох рослин на городі, зокрема, і для часнику.

Дачники з досвідом пояснили, в якому випадку зола дійсно корисна для часника і в якому вигляді її не можна використовувати при посадці цієї культури на городі.

Чеснок
Вирощування часника на городі. Фото: Pinterest

Чому не можна використовувати золу при посадці часника

Хоча деревна зола гарно впливає на ріст часника, необхідно знати про певні нюанси її використання. Справа в тому, що зубчики часника не можна садити на шар золи. Спочатку потрібно змішати її з ґрунтом у рівних частинах, потім насипати зверху шар піску, а вже потім помістити зубчики часнику.

Справа в тому, що якщо ви посадите часник одразу на деревну золу, ви ризикуєте опекти його. В результаті цього ви отримаєте не зелений, а жовтий часник, а його голівка буде не такою великою, як би хотілося. Тому обов’язково захистіть цю культуру від золи.

Зола
Використання деревної золи на городі. Фото: Pinterest

Чим взагалі корисна зола для часника

Деревна зола вважається доволі корисною для часника, адже вона насичує його фосфором і калієм, які потрібні йому для того, щоб він дав великі голівки. Тому більшість дачників використовують її для підживлення ґрунту, але, як сказано вище, робити це потрібно "з розумом".

Нагадаємо, ми писали про те, що можна зробити з часником, який проріс. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити біля часника на городі для отримання великих головок. 

Також ми повідомляли про те, які сорти часнику варто посадити на городі для гарного врожаю.

рослини культура добрива поради часник деревна зола

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