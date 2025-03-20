Чому не можна садити часник у деревну золу — чим це небезпечно, поради дачникам

Посадка часника на городі. Фото: Freepik

При посадці часника, як і будь-якої культури на городі, важливо дотримуватися певних правил, зокрема, під час підживлення. Досвідчені дачники пояснили, чому ні в якому разі не можна удобрювати цю рослину деревною золою, яка вважається корисною для багатьох культур.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Підживлення рослин деревною золою на городі — це поширений метод удобрення одно- і багаторічних культур. Але на лужних ґрунтах це робити небезпечно попри те, що це добриво вважається дуже корисним для багатьох рослин на городі, зокрема, і для часнику.

Дачники з досвідом пояснили, в якому випадку зола дійсно корисна для часника і в якому вигляді її не можна використовувати при посадці цієї культури на городі.

Вирощування часника на городі. Фото: Pinterest

Чому не можна використовувати золу при посадці часника

Хоча деревна зола гарно впливає на ріст часника, необхідно знати про певні нюанси її використання. Справа в тому, що зубчики часника не можна садити на шар золи. Спочатку потрібно змішати її з ґрунтом у рівних частинах, потім насипати зверху шар піску, а вже потім помістити зубчики часнику.

Справа в тому, що якщо ви посадите часник одразу на деревну золу, ви ризикуєте опекти його. В результаті цього ви отримаєте не зелений, а жовтий часник, а його голівка буде не такою великою, як би хотілося. Тому обов’язково захистіть цю культуру від золи.

Використання деревної золи на городі. Фото: Pinterest

Чим взагалі корисна зола для часника

Деревна зола вважається доволі корисною для часника, адже вона насичує його фосфором і калієм, які потрібні йому для того, щоб він дав великі голівки. Тому більшість дачників використовують її для підживлення ґрунту, але, як сказано вище, робити це потрібно "з розумом".

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