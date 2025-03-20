Почему нельзя сажать чеснок в древесную золу — чем это опасно, советы дачникам

Ни в коем случае не сажайте чеснок в золу — чем это грозит
При посадке чеснока, как и любой культуры на огороде, важно соблюдать определенные правила, в частности, во время подкормки. Опытные дачники объяснили, почему ни в коем случае нельзя удобрять это растение древесной золой, которая считается полезной для многих культур.
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Подкормка растений древесной золой на огороде — это распространенный метод удобрения одно- и многолетних культур. Но на щелочных почвах это делать опасно несмотря на то, что это удобрение считается очень полезным для многих растений на огороде, в частности, и для чеснока.
Дачники с опытом объяснили, в каком случае зола действительно полезна для чеснока и в каком виде ее нельзя использовать при посадке этой культуры на огороде.
Почему нельзя использовать золу при посадке чеснока
Хотя древесная зола хорошо влияет на рост чеснока, необходимо знать об определенных нюансах ее использования. Дело в том, что зубчики чеснока нельзя сажать на слой золы. Сначала нужно смешать ее с почвой в равных частях, затем насыпать сверху слой песка, а уже потом поместить зубчики чеснока.
Дело в том, что если вы посадите чеснок сразу на древесную золу, вы рискуете обжечь его. В результате этого вы получите не зеленый, а желтый чеснок, а его головка будет не такой большой, как бы хотелось. Поэтому обязательно защитите эту культуру от золы.
Чем вообще полезна зола для чеснока
Древесная зола считается довольно полезной для чеснока, ведь она насыщает его фосфором и калием, которые нужны ему для того, чтобы он дал большие головки. Поэтому большинство дачников используют ее для подкормки почвы, но, как сказано выше, делать это нужно "с умом".
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