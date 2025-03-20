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Ни в коем случае не сажайте чеснок в золу — чем это грозит

20 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему нельзя сажать чеснок в древесную золу — чем это опасно, советы дачникам
Посадка чеснока на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

При посадке чеснока, как и любой культуры на огороде, важно соблюдать определенные правила, в частности, во время подкормки. Опытные дачники объяснили, почему ни в коем случае нельзя удобрять это растение древесной золой, которая считается полезной для многих культур.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Подкормка растений древесной золой на огороде — это распространенный метод удобрения одно- и многолетних культур. Но на щелочных почвах это делать опасно несмотря на то, что это удобрение считается очень полезным для многих растений на огороде, в частности, и для чеснока.

Дачники с опытом объяснили, в каком случае зола действительно полезна для чеснока и в каком виде ее нельзя использовать при посадке этой культуры на огороде.

Чеснок
Выращивание чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Почему нельзя использовать золу при посадке чеснока

Хотя древесная зола хорошо влияет на рост чеснока, необходимо знать об определенных нюансах ее использования. Дело в том, что зубчики чеснока нельзя сажать на слой золы. Сначала нужно смешать ее с почвой в равных частях, затем насыпать сверху слой песка, а уже потом поместить зубчики чеснока.

Дело в том, что если вы посадите чеснок сразу на древесную золу, вы рискуете обжечь его. В результате этого вы получите не зеленый, а желтый чеснок, а его головка будет не такой большой, как бы хотелось. Поэтому обязательно защитите эту культуру от золы.

Зола
Использование древесной золы на огороде. Фото: Pinterest

Чем вообще полезна зола для чеснока

Древесная зола считается довольно полезной для чеснока, ведь она насыщает его фосфором и калием, которые нужны ему для того, чтобы он дал большие головки. Поэтому большинство дачников используют ее для подкормки почвы, но, как сказано выше, делать это нужно "с умом".

Напомним, мы писали о том, что можно сделать с чесноком, который пророс.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения стоит посадить возле чеснока на огороде для получения крупных головок.

Также мы сообщали о том, какие сорта чеснока стоит посадить на огороде для хорошего урожая.

растения культура удобрения советы чеснок древесная зола

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