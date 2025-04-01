Как можно вырастить большой чеснок на огороде — важные нюансы, советы дачникам

Головки будут, как кулак — как вырастить большой чеснок
Дачники с опытом знают, что вырастить хороший чеснок на огороде иногда бывает очень сложно, но если знать определенные нюансы, то никаких проблем с этим не будет. Узнайте, как можно вырастить большой и вкусный урожай чеснока на даче и о каких нюансах нужно знать.
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Иногда бывает так, что чеснок начинает гнить на огороде или совсем не расти, поэтому некоторые дачники не хотят его выращивать. Но с этим можно легко справиться, если знать определенные нюансы. Если вы хотите попробовать вырастить большой урожай этой культуры, узнайте, как ее правильно выращивать.
Выращивание чеснока на огороде — как это правильно делать
Посадочный материал
Запомните, что если вы берете совсем слабый материал для посадки, то крупных головок чеснока не будет. Поэтому дачники с опытом рекомендуют сажать чеснок с тремя-четырьмя зубчиками. Причем, если сажать озимый чеснок, углубление нужно делать высотой три головки.
В таком случае растения выживут зимой, а весной активно начнут расти.
Условия выращивания
Чеснок стоит сажать там, где есть много солнечного света, и ни в коем случае не там, где у вас росла картошка. Бороздки под эту культуру должны быть глубиной десять сантиметров и на расстоянии между рядками — 25 сантиметров.
Что касается растений, после которых стоит посадить чеснок на огороде, то это такие растения, как:
- Огурцы
- Капуста
- Укроп
- Кабачки
А если говорить о сортах, которые лучше сажать на огороде, то опытные дачники советуют выбирать такие разновидности чеснока, как:
- Сорт "Касабланка"
- Сорт "Титан"
- Сорт "Алексеевский"
- Сорт "Софиевский"
- Сорт "Любаша"
Напомним, мы писали о том, почему нельзя сажать чеснок в древесную золу на огороде.
Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить чеснок на огороде весной для большого урожая.
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