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Головки будут, как кулак — как вырастить большой чеснок

1 апреля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно вырастить большой чеснок на огороде — важные нюансы, советы дачникам
Человек, который сажает чеснок на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники с опытом знают, что вырастить хороший чеснок на огороде иногда бывает очень сложно, но если знать определенные нюансы, то никаких проблем с этим не будет. Узнайте, как можно вырастить большой и вкусный урожай чеснока на даче и о каких нюансах нужно знать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Иногда бывает так, что чеснок начинает гнить на огороде или совсем не расти, поэтому некоторые дачники не хотят его выращивать. Но с этим можно легко справиться, если знать определенные нюансы. Если вы хотите попробовать вырастить большой урожай этой культуры, узнайте, как ее правильно выращивать.

Выращивание чеснока на огороде — как это правильно делать

Посадочный материал

Запомните, что если вы берете совсем слабый материал для посадки, то крупных головок чеснока не будет. Поэтому дачники с опытом рекомендуют сажать чеснок с тремя-четырьмя зубчиками. Причем, если сажать озимый чеснок, углубление нужно делать высотой три головки.

Чеснок
Посадка чеснока на огороде. Фото: Freepik

В таком случае растения выживут зимой, а весной активно начнут расти.

Условия выращивания

Чеснок стоит сажать там, где есть много солнечного света, и ни в коем случае не там, где у вас росла картошка. Бороздки под эту культуру должны быть глубиной десять сантиметров и на расстоянии между рядками — 25 сантиметров.

Что касается растений, после которых стоит посадить чеснок на огороде, то это такие растения, как:

  • Огурцы
  • Капуста
  • Укроп
  • Кабачки
Посадка чеснока
Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Pinterest

А если говорить о сортах, которые лучше сажать на огороде, то опытные дачники советуют выбирать такие разновидности чеснока, как:

  • Сорт "Касабланка"
  • Сорт "Титан"
  • Сорт "Алексеевский"
  • Сорт "Софиевский"
  • Сорт "Любаша"

Напомним, мы писали о том, почему нельзя сажать чеснок в древесную золу на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить чеснок на огороде весной для большого урожая.

Также мы сообщали о том, что можно сделать с чесноком, который пророс.

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