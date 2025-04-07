Чим підживити часник під час дощу — як це правильно робити, поради дачникам

Дачник, який підживлює часник на городі. Фото: скриншот з YouTube

Зараз, коли за вікном чи не щодня дощить, ідеально зайнятися підживленням озимого часника. Досвідчені дачники розповіли, чим і як правильно удобрювати цю рослину, щоб потім зібрати великий і смачний врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим варто підживити озимий часник у дощ

Якщо ви хочете виростити рясний врожай часника зі здоровими та міцними головками, обов’язково підживіть його навесні, додаючи азот, який вимився за зиму. Спочатку підживити часник варто аміачною селітрою, але деякі дачники не використовують це добриво і користуються сечовиною.

Щоб гарантовано отримати гарний врожай озимого часнику, треба знати, в якій кількості та як саме використовувати ці види добрив для підживлення городньої культури.

Зібраний врожай часника на городі. Фото: Freepik

Як правильно підживлювати озимий часник

Якщо ви плануєте скористатися аміачною селітрою, для підживлення часнику варто взяти один кілограм цього добрива на одну сотку городньої ділянки. Далі потрібно розсіяти це добриво між рядками, де у вас росте часник, але робити це краще перед дощем або під час опадів.

Якщо у вас під рукою сечовина, приготуйте спеціальний розчин з таких інгредієнтів, як:

Сечовина — 20 грамів

Вода — десять літрів

Розведіть добриво у воді та поливайте озимий часник, використовуючи по три літри розчину на один квадратний метр ділянки.

Процес підживлення рослин часника на городі. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно вирощувати озимий часник

Для отримання гарного врожаю цієї культури важливо не лише правильно її підживлювати, а й своєчасно викопати. Якщо ви запізнитеся, ви ризикуєте отримати головки, які будуть розпадатися, і часник, який погано зберігатиметься. Ще ні в якому разі не садіть часник із цибулею на одній ділянці на городі.

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