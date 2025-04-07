Чем подкормить чеснок во время дождя — как это правильно делать, советы дачникам

Дачник, который подкармливает чеснок на огороде. Фото: скриншот из YouTube

Сейчас, когда за окном едва ли не каждый день дождь, идеально заняться подкормкой озимого чеснока. Опытные дачники рассказали, чем и как правильно удобрять это растение, чтобы потом собрать большой и вкусный урожай на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы хотите вырастить обильный урожай чеснока со здоровыми и крепкими головками, обязательно подкормите его весной, добавляя язот, который вымылся за зиму. Сначала подкормить чеснок стоит аммиачной селитрой, но некоторые дачники не используют это удобрение и пользуются мочевиной.

Чтобы гарантированно получить хороший урожай озимого чеснока, надо знать, в каком количестве и как именно использовать эти виды удобрений для подкормки огородной культуры.

Собранный урожай чеснока на огороде. Фото: Freepik

Как правильно подкармливать озимый чеснок

Если вы планируете воспользоваться аммиачной селитрой, для подкормки чеснока стоит взять один килограмм этого удобрения на одну сотку огородного участка. Далее нужно рассеять это удобрение между рядками, где у вас растет чеснок, но делать это лучше перед дождем или во время осадков.

Если у вас под рукой мочевина, приготовьте специальный раствор из таких ингредиентов, как:

Мочевина — 20 грамм

Вода — десять литров

Разведите удобрение в воде и поливайте озимый чеснок, используя по три литра раствора на один квадратный метр участка.

Процесс подкормки растений чеснока на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно выращивать озимый чеснок

Для получения хорошего урожая этой культуры важно не только правильно ее подкармливать, но и своевременно выкопать. Если вы опоздаете, вы рискуете получить головки, которые будут распадаться, и чеснок, который будет плохо храниться. Еще ни в коем случае не сажайте чеснок с луком на одном участке на огороде.

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