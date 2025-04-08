Чем подкормить чеснок в апреле для хорошего урожая — лучшее удобрение и советы

Полив чеснока на огороде. Фото: 123RF/encierro

Чеснок — огородная культура, которая нуждается в качественной подкормке весной, чтобы иметь возможность лучше расти, формировать крепкие корни и большие и здоровые головки. Особенно важно не пропустить внесение удобрений в апреле, когда растение активно развивается.

Мы расскажем, чем подкормить чеснок в апреле, как правильно это сделать и дадим полезные советы, которые подарят большой и качественный урожай.

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Чем подкормить чеснок в апреле — лучшее весеннее удобрение

В апреле, когда температура почвы достигает примерно +8 °C, чеснок нуждается в подкормке для активного роста и профилактики пожелтения листьев. Самым эффективным является использование минеральных удобрений, в частности аммиачной селитры и сульфата магния. Эти компоненты:

стимулируют рост зеленой массы;

укрепляют иммунитет растения;

помогают избежать пожелтения листьев;

обеспечивают равномерное развитие.

Уход за чесноком на огороде. Фото: google.com

Как подкормить чеснок правильно — пошаговая инструкция

Перед внесением удобрений важно соблюсти несколько простых, но эффективных шагов:

1. Полив перед подкормкой

Полейте грядки обычной водой и подождите около часа. Это поможет защитить корни от ожога и улучшит усвоение питательных веществ.

2. Приготовление раствора удобрения

В небольшую емкость налейте примерно 300 мл воды. Добавьте по 1 столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния. Тщательно перемешайте до полного растворения. Перелейте смесь в ведро или поливалку объемом 10 литров, добавьте воду до полного объема и еще раз размешайте.

3. Полив чеснока

Поливайте грядки обильно — раствор должен проникнуть на глубину не менее 8 см, чтобы добраться до корневой системы.

Полив чеснока на огороде. Фото: shutterstock.com

Вторая подкормка чеснока после потепления — что использовать

Когда температура почвы поднимется до +15-16 °C, чеснок будет нуждаться в органическом удобрении. Наилучшие варианты:

Куриный помет (в растворенном виде); Куриный перегной.

Эти удобрения обогащают почву, улучшают структуру земли и стимулируют рост головок чеснока.

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