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Лучшее весеннее удобрение для чеснока, чтобы рос и не желтел

8 апреля 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить чеснок в апреле для хорошего урожая — лучшее удобрение и советы
Полив чеснока на огороде. Фото: 123RF/encierro
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Чеснок — огородная культура, которая нуждается в качественной подкормке весной, чтобы иметь возможность лучше расти, формировать крепкие корни и большие и здоровые головки. Особенно важно не пропустить внесение удобрений в апреле, когда растение активно развивается.

Мы расскажем, чем подкормить чеснок в апреле, как правильно это сделать и дадим полезные советы, которые подарят большой и качественный урожай.

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Чем подкормить чеснок в апреле — лучшее весеннее удобрение

В апреле, когда температура почвы достигает примерно +8 °C, чеснок нуждается в подкормке для активного роста и профилактики пожелтения листьев. Самым эффективным является использование минеральных удобрений, в частности аммиачной селитры и сульфата магния. Эти компоненты:

  • стимулируют рост зеленой массы;
  • укрепляют иммунитет растения;
  • помогают избежать пожелтения листьев;
  • обеспечивают равномерное развитие.

 

Чем подкормить чеснок в апреле — лучшее весеннее удобрение
Уход за чесноком на огороде. Фото: google.com

Как подкормить чеснок правильно — пошаговая инструкция

Перед внесением удобрений важно соблюсти несколько простых, но эффективных шагов:

1. Полив перед подкормкой

Полейте грядки обычной водой и подождите около часа. Это поможет защитить корни от ожога и улучшит усвоение питательных веществ.

2. Приготовление раствора удобрения

В небольшую емкость налейте примерно 300 мл воды. Добавьте по 1 столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния. Тщательно перемешайте до полного растворения. Перелейте смесь в ведро или поливалку объемом 10 литров, добавьте воду до полного объема и еще раз размешайте.

3. Полив чеснока

Поливайте грядки обильно — раствор должен проникнуть на глубину не менее 8 см, чтобы добраться до корневой системы.

 

Как подкормить чеснок правильно — пошаговая инструкция
Полив чеснока на огороде. Фото: shutterstock.com

Вторая подкормка чеснока после потепления — что использовать

Когда температура почвы поднимется до +15-16 °C, чеснок будет нуждаться в органическом удобрении. Наилучшие варианты:

  1. Куриный помет (в растворенном виде);
  2. Куриный перегной.

Эти удобрения обогащают почву, улучшают структуру земли и стимулируют рост головок чеснока.

Ранее мы писали, какая дешевая подкормка подарит вам здоровую и сильную рассаду.

Напомним, мы рассказывали, как правильно подготовить лук к посадке.

Также мы делились, чем надо подкормить лук в апреле для щедрого урожая.

растения советы удобрения огород чеснок
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