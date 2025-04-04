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Одне копійчане підживлення подарує здорову та сильну розсаду

4 квітня 2025 17:28
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити розсаду для здорового врожаю — дієвий дешевий засіб
Чоловік зволожує молоду розсаду. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Щоб виростити міцну та здорову розсаду, зовсім не обов'язково витрачати багато грошей на дорогі добрива. Досвідчені городники знають прості, але ефективні засоби, які не б'ють по кишені та дарують фантастичний результат. А одне доступне та копійчане підживлення вже давно зарекомендувало себе як справжня знахідка для розсади. Воно допомагає укріпити стебла, активізує ріст і робить рослини більш стійкими до хвороб. А головне — його легко приготувати з підручних інгредієнтів, які є буквально в кожному домі.

Яким доступним та дієвим добривом підживити розсаду, щоб врожай вас приємно вразив цього року, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Чим підживити розсаду для здорового врожаю — простий і дешевий рецепт

Багато дачників з досвідом давно використовують натуральне підживлення, яке не лише доступне за ціною, а й надзвичайно ефективне. Воно підходить для різних видів розсади та сприяє її активному розвитку, зміцнюючи коріння і стимулюючи ріст зеленої маси.

 

Чим підживити розсаду для здорового врожаю — простий і дешевий рецепт
Жінка оприскує розсаду. Фото: google.com

Інгредієнти для підживлення:

  • 2 лаврових листки;
  • 0,5 чайної ложки цукру;
  • 1 л гарячої води.

Залийте лаврове листя і цукор окропом, добре перемішайте та залиште настоюватися до повного охолодження.

 

Чим підживити розсаду для здорового врожаю
Настій з лаврового листу. Фото: google.com

Як використовувати засіб

Перед використанням настій потрібно розбавити чистою водою у співвідношенні 1:1. Отриманий розчин підходить для щотижневого поливу або оприскування розсади.

Його регулярне застосування дозволяє суттєво покращити стан рослин: вони стають міцнішими, набувають насиченого кольору та починають краще розвиватися. Таке добриво особливо гарно працює для томатів, перцю та огірків. 

Чому це працює

Лавровий лист має потужні антисептичні властивості, а також містить корисні мікроелементи — калій, магній, кальцій. Крім того, у його складі є мурашина та оцтова кислоти, які стимулюють ріст рослин і підвищують їхню стійкість до захворювань. Цукор, своєю чергою, служить додатковим джерелом енергії для активного розвитку кореневої системи.

Раніше ми писали, як захистити розсаду від заморозків навесні. 

Нагадаємо, ми розповідали, чому розсада може в'янути та засихати. 

Також ми ділилися, коли сіяти кавуни на розсаду 2025 року.

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