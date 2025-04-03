Коли сіяти кавуни на розсаду 2025 року — точні терміни та поради садівників

Посів кавунів на розсаду для гарного врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Один з головних секретів успіху великого врожаю солодких та соковитих кавунів — правильні терміни посіву розсади. Якщо посіяти насіння вчасно, рослини ростимуть здоровими, сильними, швидко адаптуються до відкритого ґрунту та подарують рясне плодоношення.

Коли найкраще сіяти кавуни на розсаду у 2025 році та які секрети використовують досвідчені садівники для щедрого врожаю, пише InTime.ua.

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Кавуни — це теплолюбна культура, яка потребує ретельного підходу до вибору часу посіву. Надто ранній старт може призвести до того, що розсада переросте. А це зробить рослину слабшою й скоротить період плодоношення. Тож, найкращі терміни гарантують здоровий розвиток і максимальний урожай.

Посів кавунів на розсаду. Фото: stock.adobe.com

Від чого залежать терміни посіву кавунів на розсаду

Терміни посіву залежать від двох головних факторів:

Кліматичних умов вашого регіону; Способу вирощування (відкритий ґрунт або теплиця).

Щоб правильно визначити терміни, достатньо відрахувати 25-35 днів від дати запланованої висадки в ґрунт.

Які оптимальні терміни посіву кавунів на розсаду у 2025 році

Оскільки кліматичні умови в Україні відрізняються залежно від регіону, терміни посіву варіюються. Ось найкращі дати для різних кліматичних зон:

Південні регіони (Одеса, Херсон, Миколаїв) . Оптимальний час посіву: кінець березня або початок квітня. У теплиці можна починати сіяти з середини березня, що дозволить зібрати врожай уже в липні.

. Оптимальний час посіву: кінець березня або початок квітня. У теплиці можна починати сіяти з середини березня, що дозволить зібрати врожай уже в липні. Північні регіони (Суми, Чернігів, Житомир) . Оптимальний час посіву: кінець квітня або початок травня. Для теплиць посів можна здійснити на 2 тижні раніше.

. Оптимальний час посіву: кінець квітня або початок травня. Для теплиць посів можна здійснити на 2 тижні раніше. Центральні регіони (Київ, Черкаси, Полтава). Попри примхливу погоду, кавуни у цій частині України теж чудово ростуть із розсадою. Сіяти найкраще в середині квітня. До середини травня розсада підросте, і її можна буде висадити у відкритий ґрунт або теплицю після останніх заморозків.

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