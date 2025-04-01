Що не можна робити з полуницею в середині весни, щоб не втратити врожай — головна помилка

Садівник доглядає за полуницею на грядках. Фото: istockphoto.com

Саме навесні з приходом перших теплих днів, коли землю прогріває сонечко й рясно поливають дощі, полуниця починає пробуджуватися після зимової сплячки. Звичайно, садівники прагнуть допомогти їй швидше розвиватися. Проте, саме в цей період рослина особливо вразлива, тому будь-яке неправильне втручання може негативно позначитися на майбутньому врожаї. Часто, керуючись найкращими намірами, дачники роблять серйозну помилку, яка зводить нанівець усі зусилля. В результаті замість соковитих ягід можна отримати слабкі кущі з мінімальною кількістю плодів.

Що категорично не можна робити з полуницею у середині весни, щоб не нашкодити рослині й не залишитись без врожаю, ділимось з вами далі у нашій статті.

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Яка головна помилка при догляді за полуницею навесні

Як розповіли фахівці, саме в середині весни полуниця починає активний ріст, і багато садівників поспішають допомогти їй, видаляючи старе листя. Однак повне обрізання старих листків — це серйозна помилка, яка може призвести до гибелі рослини та втрати врожаю.

Так, старе листя не є сміттям, а виконує важливу функцію захисту. Воно оберігає сердечко куща від весняних заморозків та палючого сонця. Якщо зрізати всю листову масу під корінь, молоді паростки залишаться без природного укриття. А нічні заморозки, вітер і активний ультрафіолет можуть пошкодити ніжні листочки, змушуючи рослину витрачати сили не на цвітіння, а на виживання.

Догляд за полуницею навесні. Фото: istockphoto.com

Яку ще помилку часто допускають садівники-початківці

Багато дачників весною розрихлюють ґрунт прямо біля кущів полуниці, що також є великою помилкою. Коріння полуниці розташоване близько до поверхні, і необережне розпушування може пошкодити його. Натомість краще замульчувати грядку тонким шаром компосту або соломи. Це допоможе зберегти вологу, захистить коріння від перегріву або весняних заморозків та зменшить кількість бур'янів.

Як правильно доглядати за полуницею навесні

Щоб уникнути небажаних наслідків, варто дотримуватися кількох простих правил:

видаляйте тільки явно пошкоджені, сухі або хворі листки, залишаючи здорову зелень, навіть якщо вона здається неідеальною;

повну обрізку листя проводьте не навесні, а після збирання врожаю;

у середині квітня проведіть підживлення, рослині необхідні калій та бор, адже саме в цей період закладаються квіткові бруньки.

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