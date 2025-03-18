Чим підживити аґрус, щоб виростити найсмачніші ягоди — корисні поради дачникам

Людина, яка поливає кущ аґруса на городі. Фото: Decorexpro

Всі дачники з досвідом знають, що аґрус вважається доволі чутливим до змін у ґрунті, тому про нього варто гарно дбати, зокрема, підживлювати. Дізнайтеся, якими добривами необхідно скористатися, щоб виростити гарний врожай цієї ягоди на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Підживлення аґрусу для гарного врожаю

Коли варто підживлювати аґрус

Якщо вік ваших кущів аґрусу становить десь п’ять-сім років, тоді можна сміливо підживлювати їх. Причому, робити це краще після того, як кущі цієї ягоди закінчать період свого цвітіння. Це важливо для того, аби не нашкодити рослинам і не залишитися без врожаю.

Врожай аґрусу на кущі. Фото: Pixabay

Чим і як правильно підживлювати аґрус

Досвідчені дачники рекомендують скористатися таким добривом, як "Борофоска", яке має у своєму складі легкозасвоювані фосфор і калій. На кожен кущ потрібно десь по дві столові ложки такого добрива, але тільки у сухому вигляді.

Щоб правильно підживити кущ цієї ягоди, зробіть навколо нього борозду, насипте туди добриво, рівномірно розподіліть його, засипте зверху землею і гарно полийте. Так добриво буде довго зберігатися в землі та рівномірно розподілятися на весь кущ аґрусу.

Справа в тому, що рослина самостійно відбере стільки добрива, скільки їй необхідно для гарного росту. Водночас, концентрація цього добрива буде настільки хорошою, що його більше не потрібно буде вносити під кущі цієї ягоди.

Збір врожаю аґрусу на кущі. Фото: Gardeners` World

Чим підживити аґрус від грибка

Час від часу на аґрусі може з’являтися грибок, якого не так вже і легко помітити. До того ж, він може активно розмножуватися на гілках куща. Щоб захистити ягоду від грибка, підживіть її деревною золою, дріжджами та іншими добривами.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати кущі аґруса після збору врожаю.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити з аґрусом, щоб не втратити врожай.

Також ми повідомляли про те, чим зазвичай хворіє смородина з аґрусом і як врятувати ягоди.