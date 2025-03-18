Чем подкормить крыжовник, чтобы вырастить самые вкусные ягоды — полезные советы дачникам

Чем подкормить крыжовник для хорошего урожая — полезные удобрения
Все дачники с опытом знают, что крыжовник считается довольно чувствительным к изменениям в почве, поэтому о нем стоит хорошо заботиться, в частности, подкармливать. Узнайте, какими удобрениями необходимо воспользоваться, чтобы вырастить хороший урожай этой ягоды на огороде.
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Подкормка крыжовника для хорошего урожая
Когда стоит подкармливать крыжовник
Если возраст ваших кустов крыжовника составляет где-то пять-семь лет, тогда можно смело подкармливать их. Причем, делать это лучше после того, как кусты этой ягоды закончат период своего цветения. Это важно для того, чтобы не навредить растениям и не остаться без урожая.
Чем и как правильно подкармливать крыжовник
Опытные дачники рекомендуют воспользоваться таким удобрением, как "Борофоска", которое имеет в своем составе легкоусвояемые фосфор и калий. На каждый куст нужно где-то по две столовые ложки такого удобрения, но только в сухом виде.
Чтобы правильно подкормить куст этой ягоды, сделайте вокруг него борозду, насыпьте туда удобрение, равномерно распределите его, засыпьте сверху землей и хорошо полейте. Так удобрение будет долго храниться в земле и равномерно распределяться на весь куст крыжовника.
Дело в том, что растение самостоятельно отберет столько удобрения, сколько ему необходимо для хорошего роста. В то же время, концентрация этого удобрения будет настолько хорошей, что его больше не нужно будет вносить под кусты этой ягоды.
Чем подкормить крыжовник от грибка
Время от времени на крыжовнике может появляться грибок, который не так уж и легко заметить. К тому же, он может активно размножаться на ветвях куста. Чтобы защитить ягоду от грибка, подкормите ее древесной золой, дрожжами и другими удобрениями.
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