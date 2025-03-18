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Чем подкормить крыжовник для хорошего урожая — полезные удобрения

18 марта 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить крыжовник, чтобы вырастить самые вкусные ягоды — полезные советы дачникам
Человек, который поливает куст крыжовника на огороде. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники с опытом знают, что крыжовник считается довольно чувствительным к изменениям в почве, поэтому о нем стоит хорошо заботиться, в частности, подкармливать. Узнайте, какими удобрениями необходимо воспользоваться, чтобы вырастить хороший урожай этой ягоды на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Подкормка крыжовника для хорошего урожая

Когда стоит подкармливать крыжовник

Если возраст ваших кустов крыжовника составляет где-то пять-семь лет, тогда можно смело подкармливать их. Причем, делать это лучше после того, как кусты этой ягоды закончат период своего цветения. Это важно для того, чтобы не навредить растениям и не остаться без урожая.

Крыжовник
Урожай крыжовника на кусте. Фото: Pixabay

Чем и как правильно подкармливать крыжовник

Опытные дачники рекомендуют воспользоваться таким удобрением, как "Борофоска", которое имеет в своем составе легкоусвояемые фосфор и калий. На каждый куст нужно где-то по две столовые ложки такого удобрения, но только в сухом виде.

Чтобы правильно подкормить куст этой ягоды, сделайте вокруг него борозду, насыпьте туда удобрение, равномерно распределите его, засыпьте сверху землей и хорошо полейте. Так удобрение будет долго храниться в земле и равномерно распределяться на весь куст крыжовника.

Дело в том, что растение самостоятельно отберет столько удобрения, сколько ему необходимо для хорошего роста. В то же время, концентрация этого удобрения будет настолько хорошей, что его больше не нужно будет вносить под кусты этой ягоды.

Крыжовник
Сбор урожая крыжовника на кусте. Фото: Gardeners` World

Чем подкормить крыжовник от грибка

Время от времени на крыжовнике может появляться грибок, который не так уж и легко заметить. К тому же, он может активно размножаться на ветвях куста. Чтобы защитить ягоду от грибка, подкормите ее древесной золой, дрожжами и другими удобрениями.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать кусты крыжовника после сбора урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать с крыжовником, чтобы не потерять урожай.

Также мы сообщали о том, чем обычно болеет смородина с крыжовником и как спасти ягоды.

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