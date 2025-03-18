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Чим підживити малину навесні, щоб зібрати смачні ягоди влітку

18 березня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чим потрібно підживити малину на городі навесні 2025 для гарного врожаю — поради дачникам
Жінка, яка тримає врожай малини в руках. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Навесні дуже важливо підживлювати малину, адже це важливий крок на шляху до гарного і смачного врожаю, але варто знати, чим саме це потрібно робити. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами "нагодувати" цю ягоду вже зараз, щоб зібрати солодкі плоди влітку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якими добривами варто підживити малину навесні

Селітра або сечовина 

Такі добрива чудово підходять для першого етапу підживлення малинових кущів, коли бруньки на них ще не почали набухати. Щоб правильно підгодувати цю літню ягоду, на один квадратний метр вносьте від 25 до 30 грамів селітри або сечовини.

Малина
Великий врожай малини на кущі. Фото: Freepik

Сухі дріжджі

Звичайний кухонний інгредієнт гарно впливає на ріст і розвиток малинових кущів. Щоб правильно підживити ягоду, приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Сухі дріжджі — десять грамів
  • Вода — вісім літрів
  • Цукор — три столові ложки

Розчиніть сухі дріжджі у воді, додайте цукор і залиште цю суміш бродити на одну ніч, потім розведіть її з водою у співвідношенні один до п’яти і гарно полийте кущі ягоди.

Коров’як або послід

Щоб підживити малину цими добривами, розмішайте коров’як із водою у співвідношенні один до десяти і полийте приготовленою сумішшю малину з розрахунку один літр розчину на один кущ ягоди. Якщо ви обираєте курячий послід, то його потрібно розвести у співвідношенні один до 20, поливаючи кожен кущ одним літром суміші.

Подкормка малины
Процес підживлення малинових кущів. Фото: Pinterest

Деревний попіл 

До складу цього добрива входить багато мінеральних елементів, зокрема, фосфор і калій, які корисні для малини. Можете вносити попіл у сухому вигляді, а можете приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Деревна зола — 600 грамів
  • Вода — десять літрів

Розведіть попіл у воді, залиште його настоятися одну добу і поливайте кожен кущ двома літрами приготовленої суміші. 

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна поливати малинові кущі під час цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини краще не садити біля малини на городі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти малини варто посадити на городі для гарного врожаю.

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