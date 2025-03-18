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Чем подкормить малину весной, чтобы собрать вкусные ягоды летом

18 марта 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем нужно подкормить малину на огороде весной 2025 для хорошего урожая — советы дачникам
Женщина, которая держит урожай малины в руках. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Весной очень важно подкармливать малину, ведь это важный шаг на пути к хорошему и вкусному урожаю, но стоит знать, чем именно это нужно делать. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями "накормить" эту ягоду уже сейчас, чтобы собрать сладкие плоды летом.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Какими удобрениями стоит подкормить малину весной

Селитра или мочевина

Такие удобрения прекрасно подходят для первого этапа подкормки малиновых кустов, когда почки на них еще не начали набухать. Чтобы правильно подкормить эту летнюю ягоду, на один квадратный метр вносите от 25 до 30 грамм селитры или мочевины.

Малина
Большой урожай малины на кусте. Фото: Freepik

Сухие дрожжи

Обычный кухонный ингредиент хорошо влияет на рост и развитие малиновых кустов. Чтобы правильно подкормить ягоду, приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

  • Сухие дрожжи — десять грамм
  • Вода — восемь литров
  • Сахар — три столовые ложки

Растворите сухие дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте эту смесь бродить на одну ночь, затем разведите ее с водой в соотношении один к пяти и хорошо полейте кусты ягоды.

Коровяк или помет

Чтобы подкормить малину этими удобрениями, размешайте коровяк с водой в соотношении один к десяти и полейте приготовленной смесью малину из расчета один литр раствора на один куст ягоды. Если вы выбираете куриный помет, то его нужно развести в соотношении один к 20, поливая каждый куст одним литром смеси.

Подкормка малины
Процесс подкормки малиновых кустов. Фото: Pinterest

Древесная зола

В состав этого удобрения входит много минеральных элементов, в частности, фосфор и калий, которые полезны для малины. Можете вносить золу в сухом виде, а можете приготовить смесь из таких ингредиентов, как:

  • Древесная зола — 600 грамм
  • Вода — десять литров

Разведите золу в воде, оставьте ее настояться одни сутки и поливайте каждый куст двумя литрами приготовленной смеси.

Напомним, мы писали о том, можно ли поливать малиновые кусты во время цветения.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения лучше не сажать возле малины на огороде.

Также мы сообщали о том, какие сорта малины стоит посадить на огороде для хорошего урожая.

ягоды удобрения советы огород малина кусты

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