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Що робити з малиною після збору врожаю — поради дачникам

7 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба робити з малиною після збору врожаю — корисні процедури, поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що малину важливо доглядати не тільки у період вирощування, а й навіть після збору врожаю. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно робити з цією літньою ягодою після процесу збору врожаю на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Після того, як малинові кущі перестали плодоносити, їх необхідно підготувати до наступного сезону. Причому, зробити це потрібно до кінця літа, адже саме в цей момент у малини закладаються квіткові бруньки, які в майбутньому дають врожай.

Куст малины
Ягідний чагарник з врожаєм малини. Фото: Pinterest

Щоб виростити найсолодшу малину, дізнайтеся, що з нею необхідно зробити після збору врожаю.

Що варто зробити з малиновими кущами після збору врожаю

Після збору врожаю спочатку приберіть поросль, адже малиновий кущ швидко розмножується і поширюється на ділянці. Але оскільки в густих заростях буде важко знайти ягоди, необхідно відрізати всі пагони, які перестали плодоносити, — вони коричневі.

Їх потрібно повністю обрізати, залишивши пеньки по п’ять сантиметрів, щоб в малиннику стало світло і просторо. Ще ця процедура покращує провітрюваність, а це корисно для малини.

Обрезка малины
Обрізка малинового куща на городі. Фото: Pinterest

Також важливо підживити ягідні чагарники після збору врожаю, і робити це потрібно добривами, які містять калій і фосфор. Для підживлення малинових чагарників розсипте і закладіть у ґрунт навколо куща одну склянку деревної золи.

І обов’язково після збору врожаю обробляйте малинові кущі від захворювань і різних шкідників, щоб ефективно захистити їх від загибелі. Проводьте ці прості процедури на своєму городі та збирайте щедрий врожай смачної і солодкої малини. 

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна робити з малиною на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що краще не садити поруч із малиною на городі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти малини варто садити на городі для гарного врожаю.

врожай рослини ягоди поради город малина

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