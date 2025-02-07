Що треба робити з малиною після збору врожаю — корисні процедури, поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Pinterest

Кожен досвідчений дачник знає, що малину важливо доглядати не тільки у період вирощування, а й навіть після збору врожаю. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно робити з цією літньою ягодою після процесу збору врожаю на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Після того, як малинові кущі перестали плодоносити, їх необхідно підготувати до наступного сезону. Причому, зробити це потрібно до кінця літа, адже саме в цей момент у малини закладаються квіткові бруньки, які в майбутньому дають врожай.

Ягідний чагарник з врожаєм малини. Фото: Pinterest

Щоб виростити найсолодшу малину, дізнайтеся, що з нею необхідно зробити після збору врожаю.

Що варто зробити з малиновими кущами після збору врожаю

Після збору врожаю спочатку приберіть поросль, адже малиновий кущ швидко розмножується і поширюється на ділянці. Але оскільки в густих заростях буде важко знайти ягоди, необхідно відрізати всі пагони, які перестали плодоносити, — вони коричневі.

Їх потрібно повністю обрізати, залишивши пеньки по п’ять сантиметрів, щоб в малиннику стало світло і просторо. Ще ця процедура покращує провітрюваність, а це корисно для малини.

Обрізка малинового куща на городі. Фото: Pinterest

Також важливо підживити ягідні чагарники після збору врожаю, і робити це потрібно добривами, які містять калій і фосфор. Для підживлення малинових чагарників розсипте і закладіть у ґрунт навколо куща одну склянку деревної золи.

І обов’язково після збору врожаю обробляйте малинові кущі від захворювань і різних шкідників, щоб ефективно захистити їх від загибелі. Проводьте ці прості процедури на своєму городі та збирайте щедрий врожай смачної і солодкої малини.

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