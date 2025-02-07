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Что делать с малиной после сбора урожая — советы дачникам

7 февраля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо делать с малиной после сбора урожая — полезные процедуры, советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай малины на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый опытный дачник знает, что за малиной важно ухаживать не только в период выращивания, но и даже после сбора урожая. Узнайте, что обязательно нужно делать с этой летней ягодой после процесса сбора урожая на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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После того, как малиновые кусты перестали плодоносить, их необходимо подготовить к следующему сезону. Причем сделать это нужно до конца лета, ведь именно в этот момент у малины закладываются цветочные почки, которые в будущем дают урожай.

Куст малины
Ягодный кустарник с урожаем малины. Фото: Pinterest

Чтобы вырастить самую сладкую малину, узнайте, что с ней необходимо сделать после сбора урожая.

Что стоит сделать с малиновыми кустами после сбора урожая

После сбора урожая сначала уберите поросль, ведь малиновый куст быстро размножается и распространяется на участке. Но поскольку в густых зарослях будет трудно найти ягоды, необходимо отрезать все побеги, которые перестали плодоносить, — они коричневые.

Их нужно полностью обрезать, оставив пеньки по пять сантиметров, чтобы в малиннике стало светло и просторно. Еще эта процедура улучшает проветриваемость, а это полезно для малины.

Обрезка малины
Обрезка малинового куста на огороде. Фото: Pinterest

Также важно подкормить ягодные кустарники после сбора урожая, и делать это нужно удобрениями, которые содержат калий и фосфор. Для подкормки малиновых кустарников рассыпьте и заложите в почву вокруг куста один стакан древесной золы.

И обязательно после сбора урожая обрабатывайте малиновые кусты от заболеваний и различных вредителей, чтобы эффективно защитить их от гибели. Проводите эти простые процедуры на своем огороде и собирайте щедрый урожай вкусной и сладкой малины.

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать с малиной на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что лучше не сажать рядом с малиной на огороде.

Также мы сообщали о том, какие сорта малины стоит сажать на огороде для хорошего урожая.

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