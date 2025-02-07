Что надо делать с малиной после сбора урожая — полезные процедуры, советы дачникам

Что делать с малиной после сбора урожая — советы дачникам
Каждый опытный дачник знает, что за малиной важно ухаживать не только в период выращивания, но и даже после сбора урожая. Узнайте, что обязательно нужно делать с этой летней ягодой после процесса сбора урожая на огороде.
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После того, как малиновые кусты перестали плодоносить, их необходимо подготовить к следующему сезону. Причем сделать это нужно до конца лета, ведь именно в этот момент у малины закладываются цветочные почки, которые в будущем дают урожай.
Чтобы вырастить самую сладкую малину, узнайте, что с ней необходимо сделать после сбора урожая.
Что стоит сделать с малиновыми кустами после сбора урожая
После сбора урожая сначала уберите поросль, ведь малиновый куст быстро размножается и распространяется на участке. Но поскольку в густых зарослях будет трудно найти ягоды, необходимо отрезать все побеги, которые перестали плодоносить, — они коричневые.
Их нужно полностью обрезать, оставив пеньки по пять сантиметров, чтобы в малиннике стало светло и просторно. Еще эта процедура улучшает проветриваемость, а это полезно для малины.
Также важно подкормить ягодные кустарники после сбора урожая, и делать это нужно удобрениями, которые содержат калий и фосфор. Для подкормки малиновых кустарников рассыпьте и заложите в почву вокруг куста один стакан древесной золы.
И обязательно после сбора урожая обрабатывайте малиновые кусты от заболеваний и различных вредителей, чтобы эффективно защитить их от гибели. Проводите эти простые процедуры на своем огороде и собирайте щедрый урожай вкусной и сладкой малины.
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