Что нельзя делать с клубникой в середине весны, чтобы не потерять урожай — главная ошибка

Садовник ухаживает за клубникой на грядках. Фото: istockphoto.com

Именно весной с приходом первых теплых дней, когда землю прогревает солнышко и обильно поливают дожди, клубника начинает пробуждаться после зимней спячки. Конечно, садоводы стремятся помочь ей быстрее развиваться. Тем не менее именно в этот период растение особенно уязвимо, поэтому любое неправильное вмешательство может негативно сказаться на будущем урожае. Часто, руководствуясь самыми лучшими намерениями, дачники совершают серьезную ошибку, которая сводит на нет все усилия. В результате вместо сочных ягод можно получить слабые кусты с минимальным количеством плодов.

Что категорически нельзя делать с клубникой в середине весны, чтобы не навредить растению и не остаться без урожая, делимся с вами далее в нашей статье.

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Какая главная ошибка при уходе за клубникой весной

Как рассказали специалисты, именно в середине весны клубника начинает активный рост, и многие садоводы спешат помочь ей, удаляя старые листья. Однако полное обрезание старых листьев — это серьезная ошибка, которая может привести к гибели растения и потере урожая.

Так, старые листья не являются мусором, а выполняют важную функцию защиты. Они оберегают сердечко куста от весенних заморозков и палящего солнца. Если срезать всю листовую массу под корень, молодые ростки останутся без естественного укрытия. А ночные заморозки, ветер и активный ультрафиолет могут повредить нежные листочки, заставляя растение тратить силы не на цветение, а на выживание.

Уход за клубникой весной. Фото: istockphoto.com

Какую еще ошибку часто допускают начинающие садоводы

Многие дачники весной разрыхляют почву прямо возле кустов клубники, что также является большой ошибкой. Корни клубники расположены близко к поверхности, и неосторожное рыхление может повредить их. Вместо этого лучше замульчировать грядку тонким слоем компоста или соломы. Это поможет сохранить влагу, защитит корни от перегрева или весенних заморозков и уменьшит количество сорняков.

Как правильно ухаживать за клубникой весной

Чтобы избежать нежелательных последствий, стоит придерживаться нескольких простых правил:

удаляйте только явно поврежденные, сухие или больные листья, оставляя здоровую зелень, даже если она кажется неидеальной;

полную обрезку листьев проводите не весной, а после уборки урожая;

в середине апреля проведите подкормку, растению необходимы калий и бор, ведь именно в этот период закладываются цветочные почки.

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