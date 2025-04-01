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Что нельзя делать с клубникой весной — опасная ошибка

1 апреля 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что нельзя делать с клубникой в середине весны, чтобы не потерять урожай — главная ошибка
Садовник ухаживает за клубникой на грядках. Фото: istockphoto.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Именно весной с приходом первых теплых дней, когда землю прогревает солнышко и обильно поливают дожди, клубника начинает пробуждаться после зимней спячки. Конечно, садоводы стремятся помочь ей быстрее развиваться. Тем не менее именно в этот период растение особенно уязвимо, поэтому любое неправильное вмешательство может негативно сказаться на будущем урожае. Часто, руководствуясь самыми лучшими намерениями, дачники совершают серьезную ошибку, которая сводит на нет все усилия. В результате вместо сочных ягод можно получить слабые кусты с минимальным количеством плодов.

Что категорически нельзя делать с клубникой в середине весны, чтобы не навредить растению и не остаться без урожая, делимся с вами далее в нашей статье.

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Какая главная ошибка при уходе за клубникой весной

Как рассказали специалисты, именно в середине весны клубника начинает активный рост, и многие садоводы спешат помочь ей, удаляя старые листья. Однако полное обрезание старых листьев — это серьезная ошибка, которая может привести к гибели растения и потере урожая.

Так, старые листья не являются мусором, а выполняют важную функцию защиты. Они оберегают сердечко куста от весенних заморозков и палящего солнца. Если срезать всю листовую массу под корень, молодые ростки останутся без естественного укрытия. А ночные заморозки, ветер и активный ультрафиолет могут повредить нежные листочки, заставляя растение тратить силы не на цветение, а на выживание.

 

Какая главная ошибка при уходе за клубникой весной
Уход за клубникой весной. Фото: istockphoto.com

Какую еще ошибку часто допускают начинающие садоводы

Многие дачники весной разрыхляют почву прямо возле кустов клубники, что также является большой ошибкой. Корни клубники расположены близко к поверхности, и неосторожное рыхление может повредить их. Вместо этого лучше замульчировать грядку тонким слоем компоста или соломы. Это поможет сохранить влагу, защитит корни от перегрева или весенних заморозков и уменьшит количество сорняков.

Как правильно ухаживать за клубникой весной

Чтобы избежать нежелательных последствий, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • удаляйте только явно поврежденные, сухие или больные листья, оставляя здоровую зелень, даже если она кажется неидеальной;
  • полную обрезку листьев проводите не весной, а после уборки урожая;
  • в середине апреля проведите подкормку, растению необходимы калий и бор, ведь именно в этот период закладываются цветочные почки.

 

Ранее мы писали, чем подкормить клубнику весной и как правильно использовать удобрения, чтобы собрать щедрый урожай.

Напомним, мы рассказывали, какие растения посадить на грядке возле клубники, чтобы увеличить урожай ягод.

Также мы делились, чем подкормить малину весной, чтобы собрать вкусные ягоды летом.

ягоды советы сад клубника садоводство

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13:25 Жена мэра Николаева зарабатывает в 7 раз больше мужа

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13:05 УВКБ ООН предоставит по 10,8 тыс. грн в апреле — какие критерии

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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