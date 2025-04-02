Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як поливати розсаду помідорів, щоб рослини виросли здоровими arrow

Як поливати розсаду помідорів, щоб рослини виросли здоровими

2 квітня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно поливати розсаду помідорів — корисні поради дачникам
Розсада томатів і врожай помідорів. Фото: колаж Новини.LIVE
Христина Кучугурна - Редактор

Якість розсади помідорів напряму залежить від того, як ви її поливаєте, тому з цим потрібно бути обережними. Дачники з досвідом пояснили, як правильно зволожувати ґрунт у розсаді томатів, щоб у результаті отримати міцні та здорові рослини цього овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Як поливати розсаду томатів для гарного розвитку

Частота поливів

Перш, ніж поливати розсаду помідорів, обов’язково перевірте, наскільки вологий ґрунт на глибині в один-півтора сантиметра. Якщо земля ще мокра, тоді поливати розсаду не потрібно, а якщо на глибині в півтора-два сантиметра вона суха, тоді потрібно полити.

Також перевірити вологість ґрунту можна, стиснувши його в грудку, — якщо є краплі води, але вона розсипається, то поливати не потрібно, а якщо води немає, а ґрунт розсипається, тоді настав час полити розсаду. Те ж саме можна зробити і натиснувши пальцем на ґрунт десь на один сантиметр — якщо палець вологий, поливати не потрібно, а якщо навпаки — тоді варто.

Дачники радять поливати розсаду помідорів регулярно, не допускаючи повного пересихання ґрунту або його перезволоження.

Рассада помидоров
Вирощування помідорів на розсаду. Фото: Pinterest

Час поливів

В ідеалі поливати розсаду томатів зранку, адже в цей час доби в рослинах активізується процес фотосинтезу і випаровування вологи, тому коренева система краще поглинає воду. До того ж, у ґрунта є час підсохнути впродовж доби, а це знижує ризики розвитку захворювань.

Можете розпилювати воду навколо розсади томатів за допомогою дрібнодисперсного розпилювача. Але обприскувати потрібно саме повітря, а не рослини, щоб не дати грибковим захворюванням розвиватися.

Полив томатов
Полив рослини помідорів на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти помідорів варто посадити на городі для приготування смачних салатів. 

Раніше ми розповідали про те, що не можна садити поруч із помідорами на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини посадити біля помідорів для смачного врожаю.

овочі поради помідори розсада томат

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:43 У Дніпрі пролунав вибух

22:33 Чому контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився — Маркус відповів

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

22:22 Удар безпілотником по Харкову — фото наслідків

22:15 Нові ставки податку — скільки заплатять власники житла у 2025

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

21:55 Жителі регіонів РФ скаржаться на москвичів — перехоплення ГУР

21:53 У Харкові знову пролунав вибух

21:51 Військовий на Одещині проник у чужий будинок — що вирішив суд

21:31 Звільнення Маска з державної служби США — реакція Білого дому

21:21 Курортний сезон в Одесі — скільки пляжів відкриють цього року

22:43 У Дніпрі пролунав вибух

22:33 Чому контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився — Маркус відповів

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

22:22 Удар безпілотником по Харкову — фото наслідків

22:15 Нові ставки податку — скільки заплатять власники житла у 2025

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

21:55 Жителі регіонів РФ скаржаться на москвичів — перехоплення ГУР

21:53 У Харкові знову пролунав вибух

21:51 Військовий на Одещині проник у чужий будинок — що вирішив суд

21:31 Звільнення Маска з державної служби США — реакція Білого дому

21:21 Курортний сезон в Одесі — скільки пляжів відкриють цього року

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня 2025

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

Text

17:50 Стармер і Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Що зроблять США, якщо РФ не піде на переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський закликав США діяти через атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

1 квітня 2025
Text

17:50 Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

31 березня 2025
Text

17:50 Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

12:30 Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

08:00 Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно

20 березня 2025

Один знак Зодіаку зірве фінансовий джекпот у квітні 2025 року