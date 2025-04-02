Як правильно поливати розсаду помідорів — корисні поради дачникам

Розсада томатів і врожай помідорів. Фото: колаж Новини.LIVE

Якість розсади помідорів напряму залежить від того, як ви її поливаєте, тому з цим потрібно бути обережними. Дачники з досвідом пояснили, як правильно зволожувати ґрунт у розсаді томатів, щоб у результаті отримати міцні та здорові рослини цього овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Частота поливів

Перш, ніж поливати розсаду помідорів, обов’язково перевірте, наскільки вологий ґрунт на глибині в один-півтора сантиметра. Якщо земля ще мокра, тоді поливати розсаду не потрібно, а якщо на глибині в півтора-два сантиметра вона суха, тоді потрібно полити.

Також перевірити вологість ґрунту можна, стиснувши його в грудку, — якщо є краплі води, але вона розсипається, то поливати не потрібно, а якщо води немає, а ґрунт розсипається, тоді настав час полити розсаду. Те ж саме можна зробити і натиснувши пальцем на ґрунт десь на один сантиметр — якщо палець вологий, поливати не потрібно, а якщо навпаки — тоді варто.

Дачники радять поливати розсаду помідорів регулярно, не допускаючи повного пересихання ґрунту або його перезволоження.

Вирощування помідорів на розсаду. Фото: Pinterest

Час поливів

В ідеалі поливати розсаду томатів зранку, адже в цей час доби в рослинах активізується процес фотосинтезу і випаровування вологи, тому коренева система краще поглинає воду. До того ж, у ґрунта є час підсохнути впродовж доби, а це знижує ризики розвитку захворювань.

Можете розпилювати воду навколо розсади томатів за допомогою дрібнодисперсного розпилювача. Але обприскувати потрібно саме повітря, а не рослини, щоб не дати грибковим захворюванням розвиватися.

Полив рослини помідорів на городі. Фото: Pinterest

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