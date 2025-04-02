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Как поливать рассаду помидоров, чтобы растения выросли здоровыми

2 апреля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно поливать рассаду помидоров — полезные советы дачникам
Рассада томатов и урожай помидоров. Фото: коллаж Новини.LIVE
Кристина Кучугурная - Редактор

Качество рассады помидоров напрямую зависит от того, как вы ее поливаете, поэтому с этим нужно быть осторожными. Дачники с опытом объяснили, как правильно увлажнять почву в рассаде томатов, чтобы в результате получить крепкие и здоровые растения этого овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Частота поливов

Прежде, чем поливать рассаду помидоров, обязательно проверьте, насколько влажная почва на глубине в один-полтора сантиметра. Если земля еще мокрая, тогда поливать рассаду не нужно, а если на глубине в полтора-два сантиметра она сухая, тогда нужно полить.

Также проверить влажность почвы можно, сжав ее в комок, — если есть капли воды, но она рассыпается, то поливать не нужно, а если воды нет, а почва рассыпается, тогда пора полить рассаду. То же самое можно сделать и нажав пальцем на почву где-то на один сантиметр — если палец влажный, поливать не нужно, а если наоборот — тогда стоит.

Дачники советуют поливать рассаду помидоров регулярно, не допуская полного пересыхания почвы или ее переувлажнения.

Рассада помидоров
Выращивание помидоров на рассаду. Фото: Pinterest

Время поливов

В идеале поливать рассаду томатов с утра, ведь в это время суток в растениях активизируется процесс фотосинтеза и испарения влаги, поэтому корневая система лучше поглощает воду. К тому же, у почвы есть время подсохнуть в течение суток, а это снижает риски развития заболеваний.

Можете распылять воду вокруг рассады томатов с помощью мелкодисперсного распылителя. Но опрыскивать нужно именно воздух, а не растения, чтобы не дать грибковым заболеваниям развиваться.

Полив томатов
Полив растения помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие сорта помидоров стоит посадить на огороде для приготовления вкусных салатов.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя сажать рядом с помидорами на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения посадить возле помидоров для вкусного урожая.

овощи советы помидоры рассада томат

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