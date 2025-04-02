Как правильно поливать рассаду помидоров — полезные советы дачникам

Как поливать рассаду помидоров, чтобы растения выросли здоровыми
Качество рассады помидоров напрямую зависит от того, как вы ее поливаете, поэтому с этим нужно быть осторожными. Дачники с опытом объяснили, как правильно увлажнять почву в рассаде томатов, чтобы в результате получить крепкие и здоровые растения этого овоща.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как поливать рассаду томатов для хорошего развития
Частота поливов
Прежде, чем поливать рассаду помидоров, обязательно проверьте, насколько влажная почва на глубине в один-полтора сантиметра. Если земля еще мокрая, тогда поливать рассаду не нужно, а если на глубине в полтора-два сантиметра она сухая, тогда нужно полить.
Также проверить влажность почвы можно, сжав ее в комок, — если есть капли воды, но она рассыпается, то поливать не нужно, а если воды нет, а почва рассыпается, тогда пора полить рассаду. То же самое можно сделать и нажав пальцем на почву где-то на один сантиметр — если палец влажный, поливать не нужно, а если наоборот — тогда стоит.
Дачники советуют поливать рассаду помидоров регулярно, не допуская полного пересыхания почвы или ее переувлажнения.
Время поливов
В идеале поливать рассаду томатов с утра, ведь в это время суток в растениях активизируется процесс фотосинтеза и испарения влаги, поэтому корневая система лучше поглощает воду. К тому же, у почвы есть время подсохнуть в течение суток, а это снижает риски развития заболеваний.
Можете распылять воду вокруг рассады томатов с помощью мелкодисперсного распылителя. Но опрыскивать нужно именно воздух, а не растения, чтобы не дать грибковым заболеваниям развиваться.
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