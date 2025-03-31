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Як треба поливати помідори, щоб виростити соковиті овочі — поради

31 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно поливати помідори на городі — чим це робити, поради дачникам
Молода дачниця, яка поливає помідори в теплиці. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник із досвідом знає, що помідори люблять сонячне світло, тепло і помірну вологу, а тому для гарного врожаю варто дотримуватися певних правил. Дізнайтеся, як правильно потрібно поливати ці популярні овочі, щоб виростити смачні та соковиті томати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як часто поливати томати

Те, скільки разів потрібно поливати помідори, залежить від того, яка погода надворі, який рівень вологості та яка структура ґрунту, де ви їх вирощуєте. Справа в тому, що дефіцит води може призвести до того, що з кущів почнуть осипатися зав’язі або плоди виростуть дрібними, а надмірна кількість вологи може спровокувати розвиток хвороб і гниття рослин.

Але загалом поливати томати потрібно щонайменше один раз на тиждень по три-п’ять літрів води під кожен кущ. Коли помідори цвітуть, під кущ потрібно виливати по два літри. А якщо надворі часто дощить, то робити це взагалі не потрібно.

Помидоры
Стиглі помідори після поливу. Фото: Pinterest

Як часто поливати томати, коли надворі спекотно

Коли надворі спекотно, поливати томати треба щонайменше двічі на тиждень, а якщо температура повітря дуже висока, то робити це потрібно по три-чотири рази на тиждень.

Полив томатов
Процедура поливу куща помідорів. Фото: Epic Gardening

Як правильно і чим поливати томати

Садівники з досвідом рекомендують поливати помідори під корінь, оскільки якщо робити це зверху в період цвітіння, бутони можуть обсипатися. Коли надворі сонце, це може призвести до того, що на рослинах залишаться опіки.

Робити це експерти рекомендують дощовою водою. Краще поливати томати відстояною водою, температура якої схожа на температуру ґрунта. 

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти помідорів варто посадити на городі для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини не можна садити біля помідорів на городі. 

Також ми повідомляли про те, що потрібно посадити біля томатів, щоб покращити їхній врожай.

овочі поради город помідори томат

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