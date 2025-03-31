Как правильно поливать помидоры на огороде — чем это делать, советы дачникам

Как надо поливать помидоры, чтобы вырастить сочные овощи — советы
Каждый дачник с опытом знает, что помидоры любят солнечный свет, тепло и умеренную влагу, а потому для хорошего урожая стоит придерживаться определенных правил. Узнайте, как правильно нужно поливать эти популярные овощи, чтобы вырастить вкусные и сочные томаты.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как поливать помидоры, чтобы собрать обильный урожай
Как часто поливать томаты
То, сколько раз нужно поливать помидоры, зависит от того, какая погода на улице, какой уровень влажности и какая структура почвы, где вы их выращиваете. Дело в том, что дефицит воды может привести к тому, что с кустов начнут осыпаться завязи или плоды вырастут мелкими, а чрезмерное количество влаги может спровоцировать развитие болезней и гниение растений.
Но в целом поливать томаты нужно минимум один раз в неделю по три-пять литров воды под каждый куст. Когда помидоры цветут, под куст нужно выливать по два литра. А если на улице часто дождь, то делать это вообще не нужно.
Как часто поливать томаты, когда на улице жарко
Когда на улице жарко, поливать томаты надо минимум дважды в неделю, а если температура воздуха очень высокая, то делать это нужно по три-четыре раза в неделю.
Как правильно и чем поливать томаты
Садоводы с опытом рекомендуют поливать помидоры под корень, поскольку если делать это сверху в период цветения, бутоны могут осыпаться. Когда на улице солнце, это может привести к тому, что на растениях останутся ожоги.
Делать это эксперты рекомендуют дождевой водой. Лучше поливать томаты отстоянной водой, температура которой похожа на температуру почвы.
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