Как правильно поливать помидоры на огороде — чем это делать, советы дачникам

Молодая дачница, которая поливает помидоры в теплице. Фото: Pinterest

Каждый дачник с опытом знает, что помидоры любят солнечный свет, тепло и умеренную влагу, а потому для хорошего урожая стоит придерживаться определенных правил. Узнайте, как правильно нужно поливать эти популярные овощи, чтобы вырастить вкусные и сочные томаты.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как часто поливать томаты

То, сколько раз нужно поливать помидоры, зависит от того, какая погода на улице, какой уровень влажности и какая структура почвы, где вы их выращиваете. Дело в том, что дефицит воды может привести к тому, что с кустов начнут осыпаться завязи или плоды вырастут мелкими, а чрезмерное количество влаги может спровоцировать развитие болезней и гниение растений.

Но в целом поливать томаты нужно минимум один раз в неделю по три-пять литров воды под каждый куст. Когда помидоры цветут, под куст нужно выливать по два литра. А если на улице часто дождь, то делать это вообще не нужно.

Спелые помидоры после полива. Фото: Pinterest

Как часто поливать томаты, когда на улице жарко

Когда на улице жарко, поливать томаты надо минимум дважды в неделю, а если температура воздуха очень высокая, то делать это нужно по три-четыре раза в неделю.

Процедура полива куста помидоров. Фото: Epic Gardening

Как правильно и чем поливать томаты

Садоводы с опытом рекомендуют поливать помидоры под корень, поскольку если делать это сверху в период цветения, бутоны могут осыпаться. Когда на улице солнце, это может привести к тому, что на растениях останутся ожоги.

Делать это эксперты рекомендуют дождевой водой. Лучше поливать томаты отстоянной водой, температура которой похожа на температуру почвы.

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