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Одна копеечная подкормка подарит здоровую и сильную рассаду

4 апреля 2025 17:28
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить рассаду для здорового урожая — действенное дешевое средство
Мужчина увлажняет молодую рассаду. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду, совсем не обязательно тратить много денег на дорогие удобрения. Опытные огородники знают простые, но эффективные средства, которые не бьют по карману и дарят фантастический результат. А одна доступная и копеечная подкормка уже давно зарекомендовала себя как настоящая находка для рассады. Она помогает укрепить стебли, активизирует рост и делает растения более устойчивыми к болезням. А главное — ее легко приготовить из подручных ингредиентов, которые есть буквально в каждом доме.

Каким доступным и действенным удобрением подкормить рассаду, чтобы урожай вас приятно поразил в этом году, узнавайте далее в нашей статье.

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Чем подкормить рассаду для здорового урожая — простой и дешевый рецепт

Многие дачники с опытом давно используют натуральную подкормку, которая не только доступна по цене, но и чрезвычайно эффективна. Она подходит для разных видов рассады и способствует ее активному развитию, укрепляя корни и стимулируя рост зеленой массы.

 

Чем подкормить рассаду для здорового урожая — простой и дешевый рецепт
Женщина опрыскивает рассаду. Фото: google.com

Ингредиенты для подкормки:

  • 2 лавровых листа;
  • 0,5 чайной ложки сахара;
  • 1 л горячей воды.

Залейте лавровые листья и сахар кипятком, хорошо перемешайте и оставьте настаиваться до полного остывания.

 

Чем подкормить рассаду для здорового урожая
Настой из лаврового листа. Фото: google.com

Как использовать средство

Перед использованием настой нужно разбавить чистой водой в соотношении 1:1. Полученный раствор подходит для еженедельного полива или опрыскивания рассады.

Его регулярное применение позволяет существенно улучшить состояние растений: они становятся крепче, приобретают насыщенный цвет и начинают лучше развиваться. Такое удобрение особенно хорошо работает для томатов, перца и огурцов.

Почему это работает

Лавровый лист обладает мощными антисептическими свойствами, а также содержит полезные микроэлементы — калий, магний, кальций. Кроме того, в его составе есть муравьиная и уксусная кислоты, которые стимулируют рост растений и повышают их устойчивость к заболеваниям. Сахар, в свою очередь, служит дополнительным источником энергии для активного развития корневой системы.

Ранее мы писали, как защитить рассаду от заморозков весной.

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растения советы удобрения огород рассада

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