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Розсада в'яне і не росте — чому так і як врятувати рослину

3 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому розсада в'яне і не росте навесні — причини і як можна врятувати рослину, корисні поради
Жінка, яка займається розсадою вдома. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

На жаль, не завжди можна виростити міцну і здорову розсаду, адже інколи буває так, що вона починає "показувати характер" у вигляді поганого росту або в’янення. Досвідчені дачники пояснили, чому розсада починає пропадати навесні і як можна швидко виправити цю проблему.  

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Грибкові захворювання

Дуже часто розсада в’яне через грибкові хвороби, зокрема, через "чорну ніжку", яка ніби "перетягує" стебла культури поруч із основою. Якщо це сталося, терміново приберіть постраждалі сіянці та обробіть ті, що залишилися, фунгіцидом. Ґрунт під розсадою посипте деревною золою або обробіть легким розчином марганцівки.

Погана якість ґрунту

Якщо причина — не у грибковій інфекції, тоді перевірте стан ґрунту — він може бути занадто щільним або кислим, заважаючи повітрю поступати до коріння. Якщо причина в цьому, тоді обережно розпушіть землю або пересадіть розсаду в новий субстрат.

Увядшая рассада
Розсада, яка зів'яла. Фото: Pinterest

Чому розсада відмовляється рости — як це виправити

Неправильний температурний режим

Якщо ви помітили, що ваша розсада не росте, це може бути через кілька причин. По-перше, це може бути через неправильну температуру, адже надто низька позначка уповільнює процес обміну речовин у рослинах, через що вони відмовляються рости. 

В ідеалі, щоб розсада перебувала в умовах денної температури 20-22 градуси, а нічної — не нижче 16 градусів.

Дефіцит освітлення

Навіть якщо ваші вікна розташовані з південного боку, рано навесні розсаді може бути мало сонячного світла. В такому випадку потрібно використовувати фітолампи або звичайні люмінесцентні лампи впродовж 12-14 годин на добу.

Дефіцит мікроелементів

Також розсаді може не вистачати мікроелементів, через що вона ніби "застрягає". Справа в тому, що рослини потребують не лише азоту, а й заліза, фосфору, калію тощо. Дачники рекомендують підживлювати розсаду комплексним мінеральним добривом, але у певній кількості.

Рассада перца
Вирощування перця на розсаду. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поливати розсаду помідорів для гарного росту.

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати розсаду від весняних заморозків. 

Також ми повідомляли про те, чим бюджетно підживити розсаду, щоб вона краще росла.

рослини культура поради розсада ефективні способи

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16:36 Apple готує важливу зміну в iPhone 17 Pro, що стосується камер

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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