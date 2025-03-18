Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Розсада ростиме на очах — спробуйте цей копійчаний аптечний засіб arrow

Розсада ростиме на очах — спробуйте цей копійчаний аптечний засіб

18 березня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підживити розсаду для швидкого росту — дешевий та дієвий аптечний засіб
Городник поливає розсаду у горщиках. Фото: depositphotos.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Запорука гарного врожаю — міцна та здорова розсада, яку дачники та городники починають вирощувати ще з лютого. Проте нерідко сіянці виглядають слабкими, ростуть повільно і не розвиваються належним чином. Основна причина такої ситуації — брак поживних речовин. Тому вкрай важливо вчасно та правильно підживити молоді рослинки. 

Який дешевий аптечний засіб подарує вам міцну розсаду, читайте далі у нашій статті.  

Читайте також:

Чим потрібно підживлювати розсаду ще до висадки у ґрунт

Так, усім доступний та досить дешевий аптечний засіб, який творить справжні дива з розсадою, — йод. Він працює як стимулятор, завдяки чому сіянці швидше розвиваються, утворюють розгалужену кореневу систему та набувають стійкості до несприятливих умов.

Крім того, йод має антисептичні властивості, що допомагає запобігти розвитку грибкових захворювань у розсаді. Головне — правильно дотримуватися дозування, щоб уникнути негативного впливу.

 

Чим підживити розсаду для швидкого росту — йод
Йод для підживлення розсади. Фото: google.com

Як правильно використовувати йод для підживлення розсади

Для молодої розсади достатньо додати всього одну краплю йоду на 1,5 л води. Поливати слід обережно, використовуючи піпетку або чайну ложку, щоб не перенаситити ґрунт.

Після пікірування дозування змінюється: одну краплю необхідно розчинити вже в 1 л води. При цьому важливо не перевищувати рекомендовану частоту підживлення — одного разу за весь період росту буде цілком достатньо.

 

Як правильно використовувати йод для підживлення розсади
Городник поливає розсаду у горщиках. Фото: depositphotos.com

Важливо: окрім йоду, розсаді можуть знадобитися й інші поживні речовини. Тому варто враховувати індивідуальні потреби кожного виду рослин і використовувати комплексні методи догляду для отримання найкращого результату.

Раніше ми розповідали, як швидко знищити попелицю на розсаді без хімії.

Нагадаємо, ми писали, у чому слід замочити насіння перед посівом на розсаду. 

Також пропонуємо вам дізнатися, що покласти в лунку при посадці перців, щоб зібрати великий урожай. 

рослини добрива поради розсада йод

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

07:58 Перешкоджання роботі адвокатів у ТЦК — юристи б’ють на сполох

07:46 Водіїв міжміських автобусів мобілізують під час рейсу, — нардеп

07:34 Три роки з початку захисту "Азовсталі" — як це було

07:30 Сюрприз від сусідів — хто вимушений оплачувати чужу комуналку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

07:01 Додаткові 70 тисяч — хто з воїнів отримає їх у березні

07:01 Українці втрачають гроші через збої у банкоматах — як уникнути

06:46 Ігнат розповів про дронову ППО, яка може збивати шахеди

06:40 В Україні змінились ціни на чорний метал — де вигідно здати брухт

06:32 Шукати роботу в Україні через LinkedIn — розбираємося в деталях

07:58 Перешкоджання роботі адвокатів у ТЦК — юристи б’ють на сполох

07:46 Водіїв міжміських автобусів мобілізують під час рейсу, — нардеп

07:34 Три роки з початку захисту "Азовсталі" — як це було

07:30 Сюрприз від сусідів — хто вимушений оплачувати чужу комуналку

07:01 Додаткові 70 тисяч — хто з воїнів отримає їх у березні

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

07:01 Українці втрачають гроші через збої у банкоматах — як уникнути

06:46 Ігнат розповів про дронову ППО, яка може збивати шахеди

06:40 В Україні змінились ціни на чорний метал — де вигідно здати брухт

06:32 Шукати роботу в Україні через LinkedIn — розбираємося в деталях

06:30 Ціни на паузі — на якій агрокультурі не вдасться заробити

06:40 В Україні змінились ціни на чорний метал — де вигідно здати брухт

17 березня 2025

19:54 ТОП цін — вартість яких продуктів особливо змінилась у 2025 році

16:20 Чи буде кінець Орбану — як Мадяр в Угорщині збирає опозицію

06:40 Золото постійно дорожчає — як заробити на дорогоцінних металах

06:22 ВЛК можна пройти без участі ТЦК — де, як і коли

16 березня 2025

06:40 Латунь дивує ціною — пункти приймання брухту оновили тарифи

06:34 Економіка, демографія та відбудова — погляд на виклики війни

06:22 Хто має право на відстрочку у 2025 році — детальний список

06:03 Військовий РФ розповів про війну проти України

15 березня 2025

10:15 Нова гонка озброєнь — головні бенефіціари та що буде з євро

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
Text

13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:12 Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

13 березня 2025

12:10 Проблемний номінал — що мають знати власники купюр євро

4 березня 2025

16:05 Без права на обмін — у кого можуть конфіскувати долари

6 березня 2025

13:53 Пакет допомоги на 20 млрд євро — деякі країни ЄС виступили проти

7 березня 2025

08:50 Тариф на газ із 1 квітня — хто заплатить додатково 900 грн

5 березня 2025

08:50 Українцям озвучили тарифи на світло та газ з 1 травня

15 березня 2025

03:57 Квартира і прописка — що треба знати, щоб не втратити майно

10 березня 2025

06:16 Сирна запіканка, як суфле — сподобається і дітям, і дорослим

12 березня 2025

06:11 Заміна сирникам — готується набагато простіше з 250 г сиру

6 березня 2025

08:00 Німеччина виплатить українцям до 4,3 тис. доларів — деталі