Чим підживити розсаду для швидкого росту — дешевий та дієвий аптечний засіб

Городник поливає розсаду у горщиках. Фото: depositphotos.com

Запорука гарного врожаю — міцна та здорова розсада, яку дачники та городники починають вирощувати ще з лютого. Проте нерідко сіянці виглядають слабкими, ростуть повільно і не розвиваються належним чином. Основна причина такої ситуації — брак поживних речовин. Тому вкрай важливо вчасно та правильно підживити молоді рослинки.

Який дешевий аптечний засіб подарує вам міцну розсаду, читайте далі у нашій статті.

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Так, усім доступний та досить дешевий аптечний засіб, який творить справжні дива з розсадою, — йод. Він працює як стимулятор, завдяки чому сіянці швидше розвиваються, утворюють розгалужену кореневу систему та набувають стійкості до несприятливих умов.

Крім того, йод має антисептичні властивості, що допомагає запобігти розвитку грибкових захворювань у розсаді. Головне — правильно дотримуватися дозування, щоб уникнути негативного впливу.

Йод для підживлення розсади. Фото: google.com

Як правильно використовувати йод для підживлення розсади

Для молодої розсади достатньо додати всього одну краплю йоду на 1,5 л води. Поливати слід обережно, використовуючи піпетку або чайну ложку, щоб не перенаситити ґрунт.

Після пікірування дозування змінюється: одну краплю необхідно розчинити вже в 1 л води. При цьому важливо не перевищувати рекомендовану частоту підживлення — одного разу за весь період росту буде цілком достатньо.

Городник поливає розсаду у горщиках. Фото: depositphotos.com

Важливо: окрім йоду, розсаді можуть знадобитися й інші поживні речовини. Тому варто враховувати індивідуальні потреби кожного виду рослин і використовувати комплексні методи догляду для отримання найкращого результату.

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