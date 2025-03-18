Чем подкормить рассаду для быстрого роста — дешевое и действенное аптечное средство

Огородник поливает рассаду в горшках. Фото: depositphotos.com

Залог хорошего урожая — крепкая и здоровая рассада, которую дачники и огородники начинают выращивать еще с февраля. Однако нередко сеянцы выглядят слабыми, растут медленно и не развиваются должным образом. Основная причина такой ситуации — нехватка питательных веществ. Поэтому крайне важно вовремя и правильно подкормить молодые растения.

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Так, всем доступное и достаточно дешевое аптечное средство, которое творит настоящие чудеса с рассадой, — йод. Он работает как стимулятор, благодаря чему сеянцы быстрее развиваются, образуют разветвленную корневую систему и приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Кроме того, йод обладает антисептическими свойствами, что помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний у рассады. Главное — правильно соблюдать дозировку, чтобы избежать негативного воздействия.

Йод для подкормки рассады. Фото: google.com

Как правильно использовать йод для подкормки рассады

Для молодой рассады достаточно добавить всего одну каплю йода на 1,5 л воды. Поливать следует осторожно, используя пипетку или чайную ложку, чтобы не перенасытить почву.

После пикировки дозировка меняется: одну каплю необходимо растворить уже в 1 л воды. При этом важно не превышать рекомендованную частоту подкормок — одного раза за весь период роста будет вполне достаточно.

Огородник поливает рассаду в горшках. Фото: depositphotos.com

Важно: кроме йода, рассаде могут понадобиться и другие питательные вещества. Поэтому стоит учитывать индивидуальные потребности каждого вида растений и использовать комплексные методы ухода для получения наилучшего результата.

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