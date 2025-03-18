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Рассада будет расти на глазах — попробуйте это аптечное средство

18 марта 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем подкормить рассаду для быстрого роста — дешевое и действенное аптечное средство
Огородник поливает рассаду в горшках. Фото: depositphotos.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Залог хорошего урожая — крепкая и здоровая рассада, которую дачники и огородники начинают выращивать еще с февраля. Однако нередко сеянцы выглядят слабыми, растут медленно и не развиваются должным образом. Основная причина такой ситуации — нехватка питательных веществ. Поэтому крайне важно вовремя и правильно подкормить молодые растения.

Какое дешевое аптечное средство подарит вам крепкую рассаду, читайте далее в нашей статье.

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Так, всем доступное и достаточно дешевое аптечное средство, которое творит настоящие чудеса с рассадой, — йод. Он работает как стимулятор, благодаря чему сеянцы быстрее развиваются, образуют разветвленную корневую систему и приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Кроме того, йод обладает антисептическими свойствами, что помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний у рассады. Главное — правильно соблюдать дозировку, чтобы избежать негативного воздействия.

 

Чем подкормить рассаду для быстрого роста — йод
Йод для подкормки рассады. Фото: google.com

Как правильно использовать йод для подкормки рассады

Для молодой рассады достаточно добавить всего одну каплю йода на 1,5 л воды. Поливать следует осторожно, используя пипетку или чайную ложку, чтобы не перенасытить почву.

После пикировки дозировка меняется: одну каплю необходимо растворить уже в 1 л воды. При этом важно не превышать рекомендованную частоту подкормок — одного раза за весь период роста будет вполне достаточно.

 

Как правильно использовать йод для подкормки рассады
Огородник поливает рассаду в горшках. Фото: depositphotos.com

Важно: кроме йода, рассаде могут понадобиться и другие питательные вещества. Поэтому стоит учитывать индивидуальные потребности каждого вида растений и использовать комплексные методы ухода для получения наилучшего результата.

Ранее мы рассказывали, как быстро уничтожить тлю на рассаде без химии.

Напомним, мы писали, в чем следует замочить семена перед посевом на рассаду.

Также предлагаем вам узнать, что положить в лунку при посадке перцев, чтобы собрать большой урожай.

растения удобрения советы рассада йод

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08:00 Облегчение для водителей — какая ситуация на границе с утра

08:00 Помощь в 2 тыс. грн на каждого ребенка — кто имеет право

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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