Чем подкормить рассаду для быстрого роста — дешевое и действенное аптечное средство

Рассада будет расти на глазах — попробуйте это аптечное средство
Залог хорошего урожая — крепкая и здоровая рассада, которую дачники и огородники начинают выращивать еще с февраля. Однако нередко сеянцы выглядят слабыми, растут медленно и не развиваются должным образом. Основная причина такой ситуации — нехватка питательных веществ. Поэтому крайне важно вовремя и правильно подкормить молодые растения.
Какое дешевое аптечное средство подарит вам крепкую рассаду, читайте далее в нашей статье.
Чем нужно подкармливать рассаду еще до высадки в грунт
Так, всем доступное и достаточно дешевое аптечное средство, которое творит настоящие чудеса с рассадой, — йод. Он работает как стимулятор, благодаря чему сеянцы быстрее развиваются, образуют разветвленную корневую систему и приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.
Кроме того, йод обладает антисептическими свойствами, что помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний у рассады. Главное — правильно соблюдать дозировку, чтобы избежать негативного воздействия.
Как правильно использовать йод для подкормки рассады
Для молодой рассады достаточно добавить всего одну каплю йода на 1,5 л воды. Поливать следует осторожно, используя пипетку или чайную ложку, чтобы не перенасытить почву.
После пикировки дозировка меняется: одну каплю необходимо растворить уже в 1 л воды. При этом важно не превышать рекомендованную частоту подкормок — одного раза за весь период роста будет вполне достаточно.
Важно: кроме йода, рассаде могут понадобиться и другие питательные вещества. Поэтому стоит учитывать индивидуальные потребности каждого вида растений и использовать комплексные методы ухода для получения наилучшего результата.
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