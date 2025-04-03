Почему рассада вянет и не растет весной — причины и как можно спасти растение, полезные советы

Женщина, которая занимается рассадой дома. Фото: Freepik

К сожалению, не всегда можно вырастить крепкую и здоровую рассаду, ведь иногда бывает так, что она начинает "показывать характер" в виде плохого роста или увядания. Опытные дачники объяснили, почему рассада начинает пропадать весной и как можно быстро исправить эту проблему.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Грибковые заболевания

Очень часто рассада вянет из-за грибковых болезней, в частности, из-за "черной ножки", которая как бы "перетягивает" стебли культуры рядом с основанием. Если это произошло, срочно уберите пострадавшие сеянцы и обработайте оставшиеся фунгицидом. Почву под рассадой посыпьте древесной золой или обработайте легким раствором марганцовки.

Плохое качество почвы

Если причина — не в грибковой инфекции, тогда проверьте состояние почвы — она может быть слишком плотной или кислой, мешая воздуху поступать к корням. Если причина в этом, тогда осторожно разрыхлите землю или пересадите рассаду в новый субстрат.

Рассада, которая завяла. Фото: Pinterest

Почему рассада отказывается расти — как это исправить

Неправильный температурный режим

Если вы заметили, что ваша рассада не растет, это может быть по нескольким причинам. Во-первых, это может быть из-за неправильной температуры, ведь слишком низкая отметка замедляет процесс обмена веществ в растениях, из-за чего они отказываются расти.

В идеале, чтобы рассада находилась в условиях дневной температуры 20-22 градуса, а ночной — не ниже 16 градусов.

Дефицит освещения

Даже если ваши окна расположены с южной стороны, ранней весной рассаде может быть мало солнечного света. В таком случае нужно использовать фитолампы или обычные люминесцентные лампы в течение 12-14 часов в сутки.

Дефицит микроэлементов

Также рассаде может не хватать микроэлементов, из-за чего она как бы "застревает". Дело в том, что растения нуждаются не только в азоте, но и в железе, фосфоре, калие и др. Дачники рекомендуют подкармливать рассаду комплексным минеральным удобрением, но в определенном количестве.

Выращивание перца на рассаду. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать рассаду помидоров для хорошего роста.

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