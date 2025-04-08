Что нельзя делать на огороде после дождя — важные правила, советы дачникам

Что ни в коем случае нельзя делать на огороде после дождя
Для всех дачников дождь на огороде считается настоящим подарком, ведь во влажной земле растения лучше растут, но мокрая погода — это не всегда хорошо. Опытные дачники рассказали, что категорически нельзя делать на огороде после того, как на улице был дождь.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Каких правил надо придерживаться на огороде после дождя
Не ходить по огороду
Когда вы наступаете на землю, это снижает ее аэрацию, из-за чего корневая система растений на огороде чувствует, что ей не хватает кислорода. Однако, если вам, все же, нужно пройтись по огороду, положите между рядами какие-то доски или плиты, чтобы снизить давление на землю.
Не поливать растения
Если после дождя вы польете культуры на огороде, вы рискуете навредить им. Дело в том, что чрезмерная влага удалит все полезные элементы в почве и создаст благоприятную среду для развития грибковых болезней. Чтобы этого избежать, дождитесь, пока верхний слой землю высохнет по крайней мере на три-четыре сантиметра, а уже потом поливайте растения.
Не обрезать и не пасынковать растения
Запомните, что увлажненные растения особенно уязвимы к различным инфекциям — срезы на листьях и стеблях поражаются разными бактериями и грибками. Чтобы снизить риск развития этих заболеваний, дождитесь, пока на улице не будет осадков и будет солнце.
Не подкармливать растения
Удобрения с содержанием азота или других элементов могут обжечь корни растений из-за того, что они активнее растворяются в условиях избыточной влаги. Если вы планируете удобрить растения, сделайте это либо за день до осадков, либо через несколько дней после дождя, когда земля подсохнет.
Не рыхлить землю
Дачники с опытом утверждают, что рыхление мокрой земли провоцирует возникновение плотных комков, которые впоследствии становятся твердой коркой. Это, в свою очередь, не дает влаге и воздуху проникать к растениям. Но глина после сильного дождя может покрыться коркой, поэтому ее надо осторожно разрыхлить вилами.
Напомним, мы писали о том, какие растения лучше сажать в известковой почве на огороде.
Ранее мы рассказывали о том, чем стоит подкормить чеснок на огороде для улучшения урожая.
Также мы сообщали о том, как правильно собирать урожай свеклы после дождя.
Читайте Новини.LIVE!