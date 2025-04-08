Что нельзя делать на огороде после дождя — важные правила, советы дачникам

Дачница, которая работает на огороде. Фото: Voluntouring.org

Для всех дачников дождь на огороде считается настоящим подарком, ведь во влажной земле растения лучше растут, но мокрая погода — это не всегда хорошо. Опытные дачники рассказали, что категорически нельзя делать на огороде после того, как на улице был дождь.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Не ходить по огороду

Когда вы наступаете на землю, это снижает ее аэрацию, из-за чего корневая система растений на огороде чувствует, что ей не хватает кислорода. Однако, если вам, все же, нужно пройтись по огороду, положите между рядами какие-то доски или плиты, чтобы снизить давление на землю.

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Не поливать растения

Если после дождя вы польете культуры на огороде, вы рискуете навредить им. Дело в том, что чрезмерная влага удалит все полезные элементы в почве и создаст благоприятную среду для развития грибковых болезней. Чтобы этого избежать, дождитесь, пока верхний слой землю высохнет по крайней мере на три-четыре сантиметра, а уже потом поливайте растения.

Дачница, которая поливает растения на огороде. Фото: Pexels

Не обрезать и не пасынковать растения

Запомните, что увлажненные растения особенно уязвимы к различным инфекциям — срезы на листьях и стеблях поражаются разными бактериями и грибками. Чтобы снизить риск развития этих заболеваний, дождитесь, пока на улице не будет осадков и будет солнце.

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Не подкармливать растения

Удобрения с содержанием азота или других элементов могут обжечь корни растений из-за того, что они активнее растворяются в условиях избыточной влаги. Если вы планируете удобрить растения, сделайте это либо за день до осадков, либо через несколько дней после дождя, когда земля подсохнет.

Процесс подкормки растений на огороде. Фото: Pinterest

Не рыхлить землю

Дачники с опытом утверждают, что рыхление мокрой земли провоцирует возникновение плотных комков, которые впоследствии становятся твердой коркой. Это, в свою очередь, не дает влаге и воздуху проникать к растениям. Но глина после сильного дождя может покрыться коркой, поэтому ее надо осторожно разрыхлить вилами.

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