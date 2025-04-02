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Щоб овоч не згнив — як правильно збирати буряк після дощу

2 квітня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як збирати буряк на городі після дощу, щоб він не згнив — корисні поради дачникам
Людина, яка тримає вирваний буряк у руці. Фото: Unsplash
Христина Кучугурна - Редактор

Досвідчені дачники радять збирати врожай буряка, коли надворі сухо, але зараз — сезон дощів, тому виділити такий день не так вже і легко. Ми розповідаємо, як зібрати вирощений овоч на городі, щоб він не гнив і гарно зберігався взимку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Вибір правильного інструменту

По-перше, дачники з досвідом рекомендують викопувати врожай цього овоча вилами. Це допоможе вам не пошкодити шкірку буряка, а також продовжити термін його зберігання. Справа в тому, що якщо ви пошкодите або підріжете коренеплід, з нього вийде весь сік, тому він швидко почне в’янути, а вам це точно не потрібно.

Однак, це можна швидко та з легкістю виправити — достатньо натерти такий буряк деревною золою.

Свекла
Врожай буряка в руці. Фото: Freepik

Підсушування коренеплодів перед зберіганням

Запам’ятайте, що буряк, який ви викопали в дощ, потрібно обов’язково підсушити перед зберіганням. Щоб правильно це зробити, згадайте принцип сушіння картоплі — в сухому і темному місці постеліть коренеплоди одним шаром і потримайте там кілька діб. Це допоможе вашим коренеплодам висохнути після дощу. 

Урожай свеклы
Зібраний врожай буряка на столі. Фото: Pexels

Видалення бадилля коренеплодів

Також потрібно одразу прибрати бадилля на коренеплодах буряка, щоб сік з них не йшов на нарощування зеленої маси. Щоб це правильно зробити, обережно зніміть землю з плодів руками, щоб не нашкодити їм. Якщо буряк вже сухий, не потрібно знімати землю, адже це дозволить йому довше зберігатися.

Ці прості, але корисні поради допоможуть вам не втратити врожай буряка навіть тоді, коли надворі постійно дощить.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно вирощувати поруч із буряком на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли потрібно садити редиску на городі навесні 2025 року за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, чи можна садити гарбузи на городі в квітні 2025 року.

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