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Коли треба садити редиску навесні 2025 — місячний календар

2 квітня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити редиску в квітні 2025 за місячним календарем — сприятливі дати, поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай редиски. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

Весна — це ідеальний сезон року для приготування перших свіжих салатів з редиски, але для гарного врожаю необхідно знати певні моменти. Досвідчені дачники розповіли, коли варто садити цей овоч на городі навесні 2025 року згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Посадка редиски на городі — коли і як це робити

Коли варто садити редиску в 2025 році за місячним календарем

Терміни посадки редиски на городі залежать від того, який саме сорт ви обрали. Зокрема:

  • Ранньостиглі — садять в березні-квітні, коли ґрунт прогріється до двох тепла, а повітря — до 15-18 тепла
  • Середньостиглі — садять на початку червня
  • Сорти "під зиму" — садять в листопаді перед заморозками, коли потепління вже не буде
Посадка редиски
Процес посадки редиски на городі. Фото: Decorexpro

Що стосується місячного календаря, то найсприятливішими датами для посадки редиски на городі в квітні 2025 року вважаються такі дні місяця, як:

  • 4-5 квітня
  • 14-15 квітня
  • 19-20 квітня
  • 23-25 квітня

Як правильно вирощувати редиску на городі

Досвідчені дачники наголошують, що редисці потрібен пухкий ґрунт і рівень вологи десь 80%. Насіння цього овоча потрібно садити на відстані в десять або 15 сантиметрів одне від одного завглибшки від півтора до двох сантиметрів. 

Якщо говорити про поливи редиски, то робити це варто щодня — вранці або ввечері, а якщо навесні посуха, робити це можна двічі на день. Також потрібно час від часу розпушувати ґрунт, щоб видаляти бур’яни і зберігати вологу в землі. 

Редиска
Врожай редиски на городі. Фото: скриншот з YouTube

Ні в якому разі не можна удобрювати цей овоч свіжим гноєм, а якщо надворі спекотно, немає опадів, ґрунт сухий і багато світла, обов’язково затінюйте редиску.

Нагадаємо, ми писали про те, як зберігати редиску вдома, щоб вона довше залишалася свіжою. 

Раніше ми розповідали про те, які овочі не можна садити поруч із редискою на городі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти редиски варто посадити на городі для великого врожаю.

овочі весна поради город редиска місячний календар

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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