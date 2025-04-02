Коли садити редиску в квітні 2025 за місячним календарем — сприятливі дати, поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай редиски. Фото: Pixabay

Весна — це ідеальний сезон року для приготування перших свіжих салатів з редиски, але для гарного врожаю необхідно знати певні моменти. Досвідчені дачники розповіли, коли варто садити цей овоч на городі навесні 2025 року згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто садити редиску в 2025 році за місячним календарем

Терміни посадки редиски на городі залежать від того, який саме сорт ви обрали. Зокрема:

Ранньостиглі — садять в березні-квітні, коли ґрунт прогріється до двох тепла, а повітря — до 15-18 тепла

Середньостиглі — садять на початку червня

Сорти "під зиму" — садять в листопаді перед заморозками, коли потепління вже не буде

Процес посадки редиски на городі. Фото: Decorexpro

Що стосується місячного календаря, то найсприятливішими датами для посадки редиски на городі в квітні 2025 року вважаються такі дні місяця, як:

4-5 квітня

14-15 квітня

19-20 квітня

23-25 квітня

Як правильно вирощувати редиску на городі

Досвідчені дачники наголошують, що редисці потрібен пухкий ґрунт і рівень вологи десь 80%. Насіння цього овоча потрібно садити на відстані в десять або 15 сантиметрів одне від одного завглибшки від півтора до двох сантиметрів.

Якщо говорити про поливи редиски, то робити це варто щодня — вранці або ввечері, а якщо навесні посуха, робити це можна двічі на день. Також потрібно час від часу розпушувати ґрунт, щоб видаляти бур’яни і зберігати вологу в землі.

Врожай редиски на городі. Фото: скриншот з YouTube

Ні в якому разі не можна удобрювати цей овоч свіжим гноєм, а якщо надворі спекотно, немає опадів, ґрунт сухий і багато світла, обов’язково затінюйте редиску.

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