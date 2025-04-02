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Когда надо сажать редиску весной 2025 — лунный календарь

2 апреля 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать редиску в апреле 2025 по лунному календарю — благоприятные даты, советы дачникам
Человек, который держит собранный урожай редиски. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Весна — это идеальный сезон года для приготовления первых свежих салатов из редиски, но для хорошего урожая необходимо знать определенные моменты. Опытные дачники рассказали, когда стоит сажать этот овощ на огороде весной 2025 года согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Посадка редиски на огороде — когда и как это делать

Когда стоит сажать редиску в 2025 году по лунному календарю

Сроки посадки редиски на огороде зависят от того, какой именно сорт вы выбрали. В частности:

  • Раннеспелые — сажают в марте-апреле, когда почва прогреется до двух тепла, а воздух — до 15-18 тепла
  • Среднеспелые — сажают в начале июня
  • Сорта "под зиму" — сажают в ноябре перед заморозками, когда потепления уже не будет
Посадка редиски
Процесс посадки редиски на огороде. Фото: Decorexpro

Что касается лунного календаря, то самыми благоприятными датами для посадки редиски на огороде в апреле 2025 года считаются такие дни месяца, как:

  • 4-5 апреля
  • 14-15 апреля
  • 19-20 апреля
  • 23-25 апреля

Как правильно выращивать редиску на огороде

Опытные дачники отмечают, что редиске нужна рыхлая почва и уровень влаги где-то 80%. Семена этого овоща нужно сажать на расстоянии в десять или 15 сантиметров друг от друга на глубину от полутора до двух сантиметров.

Если говорить о поливах редиса, то делать это стоит ежедневно — утром или вечером, а если весной засуха, делать это можно дважды в день. Также нужно время от времени рыхлить почву, чтобы удалять сорняки и сохранять влагу в земле.

Редиска
Урожай редиски на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Ни в коем случае нельзя удобрять этот овощ свежим навозом, а если на улице жарко, нет осадков, почва сухая и много света, обязательно затеняйте редиску.

Напомним, мы писали о том, как хранить редиску дома, чтобы она дольше оставалась свежей.

Ранее мы рассказывали о том, какие овощи нельзя сажать рядом с редиской на огороде.

Также мы сообщали о том, какие сорта редиски стоит посадить на огороде для большого урожая.

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