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Чи можна сіяти гарбузи на городі в квітні 2025 — пояснення

1 квітня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чому не можна садити гарбузи в квітні 2025 — коли це краще робити, поради дачникам
Дівчина, яка тримає гарбуз. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Навесні, коли відкривається дачний сезон, городники і садівники починають висаджувати різні рослини, але в деяких виникає питання, чи можна садити гарбузи в цю пору року. Тому ми розповідаємо, чи можна висаджувати цей овоч на городі в квітні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Гарбуз — це не тільки смачний овоч, а й велика користь для організму людини, адже в його складі міститься багато вітамінів. Це джерело корисних елементів можна виростити на власній дачній ділянці, але варто знати певний нюанс стосовно цього овоча.

Дізнайтеся, чи можна сіяти насіння цього популярного овоча на городі в квітні та коли це краще робити, щоб гарантовано отримати великий і смачний врожай. 

Тыквы
Зібраний врожай гарбузів на городі. Фото: Pinterest

Чи варто садити гарбузи в квітні

Оскільки гарбузи люблять тепло, їм потрібне сонячне світло для гарного росту, а в квітні ще такої погоди немає. Справа в тому, що цьому овочу потрібно більше 18-20 градусів тепла, щоб температура ґрунту становила до 15 градусів вище за нуль.

Тобто, якщо надворі будуть заморозки, ви можете втратити врожай гарбузів, а тому щоб цього не сталося, ні в якому разі не сійте їх у другий весняний місяць. 

Посадка тыкв
Посів насіння гарбузів на городі. Фото: Pinterest

Коли краще сіяти гарбузи на городі

Враховуючи, яку температуру повітря і ґрунту потребують гарбузи, чекати на посадку цього овоча потрібно до стабільного тепла. Тому дачники рекомендують робити це в червні, а до цього моменту можна почати пророщувати насіння і готувати розсаду. 

У відкритий ґрунт можна буде пересаджувати гарбузи вже з кінця травня і на початку червня.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини не варто садити біля гарбузів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як і на якій відстані варто садити гарбузи на городі. 

Також ми повідомляли про те, як сіяти гарбуз на розсаду і коли це варто робити.

овочі рослини поради гарбуз город

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