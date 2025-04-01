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Можно ли сеять тыквы на огороде в апреле 2025 — объяснение

1 апреля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему нельзя сажать тыквы в апреле 2025 — когда это лучше делать, советы дачникам
Девушка, которая держит тыкву. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Весной, когда открывается дачный сезон, огородники и садоводы начинают высаживать различные растения, но у некоторых возникает вопрос, можно ли сажать тыквы в это время года. Поэтому мы рассказываем, можно ли высаживать этот овощ на огороде в апреле 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Тыква — это не только вкусный овощ, но и большая польза для организма человека, ведь в ее составе содержится много витаминов. Этот кладезь полезных элементов можно вырастить на собственном дачном участке, но стоит знать определенный нюанс касательно этого овоща.

Узнайте, можно ли сеять семена этого популярного овоща на огороде в апреле и когда это лучше делать, чтобы гарантированно получить большой и вкусный урожай.

Тыквы
Собранный урожай тыквы на огороде. Фото: Pinterest

Стоит ли сажать тыкву в апреле

Поскольку тыквы любят тепло, им нужен солнечный свет для хорошего роста, а в апреле еще такой погоды нет. Дело в том, что этому овощу нужно более 18-20 градусов тепла, чтобы температура почвы составляла до 15 градусов выше нуля.

То есть, если на улице будут заморозки, вы можете потерять урожай тыкв, а потому чтобы этого не произошло, ни в коем случае не сейте их во второй весенний месяц.

Посадка тыкв
Посев семян тыквы на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше сеять тыквы на огороде

Учитывая, в какой температуре воздуха и почвы нуждаются тыквы, ждать посадку этого овоща нужно до стабильного тепла. Поэтому дачники рекомендуют делать это в июне, а до этого момента можно начать проращивать семена и готовить рассаду.

В открытый грунт можно будет пересаживать тыквы уже с конца мая и в начале июня.

Напомним, мы писали о том, какие растения не стоит сажать возле тыкв на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как и на каком расстоянии стоит сажать тыквы на огороде.

Также мы сообщали о том, как сеять тыкву на рассаду и когда это стоит делать.

овощи растения советы тыква огород

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