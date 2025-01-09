Як і на якій відстані садити гарбузи на городі, щоб отримати великий врожай — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай гарбузів. Фото: Decorexpro

Щоб отримати великий врожай смачних гарбузів, важливо не тільки їх доглядати у процесі вирощування, а й правильно посадити. Досвідчені дачники розповіли, на якій відстані потрібно садити цей овоч і якими методами це робити у відкритому ґрунті.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Гарбуз — це один з найпопулярніших овочів на городі, який завдяки своєму складу корисний для здоров’я людини. А щоб виростити великі та міцні плоди цього овоча на своєму городі, їх потрібно правильно посадити у відкритому ґрунті.

Гарбузи великого розміру на городі. Фото: Pinterest

Досвідчені дачники пояснили, на якій відстані потрібно садити цей овоч і як саме це робити, щоб отримати великий врожай.

Яку відстань відступати між гарбузами при посадці

Щоб виростити смачні гарбузи, садити їх потрібно на відстані щонайменше один метр, відступаючи, при цьому, між рядами щонайменше півтора метра. Якщо ви живете в більш посушливому кліматі, відстань між гарбузами має бути більшою, а якщо у більш вологому — то садити потрібно ближче один до одного.

Посадка насіння гарбузів на городі. Фото: Freepik

Обираючи спосіб посадки гарбузів, потрібно дивитися на структуру ґрунту, клімат і сорт. Досвідчені дачники розповіли, якими методами можна посадити гарбузи, щоб отримати щедрий врожай.

Як можна садити гарбузи на городі

Широкорядний метод

Цей спосіб передбачає посадку насіння гарбузів у рядок на певній відстані, але важливо, щоб рядки були зорієнтовані з південного на північний напрямок. Це допоможе вам максимально використовувати сонячне світло для активного фотосинтезу.

Гніздовий метод

Кожному плоду потрібно, в середньому, від одного до чотирьох квадратних метрів. Чим менше площа для посадки цього овоча, тим меншими за розміром будуть плоди гарбузів.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно зберігати гарбуз, щоб він не зіпсувався.

Раніше ми розповідали про те, коли варто збирати врожай гарбузів на городі.

Також ми повідомляли про те, як можна швидко і легко очистити гарбуз.