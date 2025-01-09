Как и на каком расстоянии сажать тыквы на огороде, чтобы получить большой урожай — советы дачникам

Человек, который собирает урожай тыкв. Фото: Decorexpro

Чтобы получить большой урожай вкусных тыкв, важно не только за ними ухаживать в процессе выращивания, но и правильно посадить. Опытные дачники рассказали, на каком расстоянии нужно сажать этот овощ и какими методами это делать в открытом грунте.

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Тыква — это один из самых популярных овощей на огороде, который благодаря своему составу полезен для здоровья человека. А чтобы вырастить большие и крепкие плоды этого овоща на своем огороде, их нужно правильно посадить в открытом грунте.

Тыквы большого размера на огороде. Фото: Pinterest

Опытные дачники объяснили, на каком расстоянии нужно сажать этот овощ и как именно это делать, чтобы получить большой урожай.

Какое расстояние отступать между тыквами при посадке

Чтобы вырастить вкусные тыквы, сажать их нужно на расстоянии не менее одного метра, отступая, при этом, между рядами не менее полутора метров. Если вы живете в более засушливом климате, расстояние между тыквами должно быть больше, а если в более влажном — то сажать нужно ближе друг к другу.

Посадка семян тыкв на огороде. Фото: Freepik

Выбирая способ посадки тыкв, нужно смотреть на структуру почвы, климат и сорт. Опытные дачники рассказали, какими методами можно посадить тыквы, чтобы получить щедрый урожай.

Как можно сажать тыквы на огороде

Широкорядный метод

Этот способ предполагает посадку семян тыкв в рядок на определенном расстоянии, но важно, чтобы рядки были сориентированы с южного на северное направление. Это поможет вам максимально использовать солнечный свет для активного фотосинтеза.

Гнездовой метод

Каждому плоду требуется, в среднем, от одного до четырех квадратных метров. Чем меньше площадь для посадки этого овоща, тем меньшими по размеру будут плоды тыкв.

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