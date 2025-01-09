Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как и на каком расстоянии сажать тыквы — полезные советы дачникам arrow

Как и на каком расстоянии сажать тыквы — полезные советы дачникам

9 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как и на каком расстоянии сажать тыквы на огороде, чтобы получить большой урожай — советы дачникам
Человек, который собирает урожай тыкв. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы получить большой урожай вкусных тыкв, важно не только за ними ухаживать в процессе выращивания, но и правильно посадить. Опытные дачники рассказали, на каком расстоянии нужно сажать этот овощ и какими методами это делать в открытом грунте.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Тыква — это один из самых популярных овощей на огороде, который благодаря своему составу полезен для здоровья человека. А чтобы вырастить большие и крепкие плоды этого овоща на своем огороде, их нужно правильно посадить в открытом грунте.

Тыквы
Тыквы большого размера на огороде. Фото: Pinterest

Опытные дачники объяснили, на каком расстоянии нужно сажать этот овощ и как именно это делать, чтобы получить большой урожай.

Какое расстояние отступать между тыквами при посадке

Чтобы вырастить вкусные тыквы, сажать их нужно на расстоянии не менее одного метра, отступая, при этом, между рядами не менее полутора метров. Если вы живете в более засушливом климате, расстояние между тыквами должно быть больше, а если в более влажном — то сажать нужно ближе друг к другу.

Семена
Посадка семян тыкв на огороде. Фото: Freepik

Выбирая способ посадки тыкв, нужно смотреть на структуру почвы, климат и сорт. Опытные дачники рассказали, какими методами можно посадить тыквы, чтобы получить щедрый урожай.

Как можно сажать тыквы на огороде

Широкорядный метод

Этот способ предполагает посадку семян тыкв в рядок на определенном расстоянии, но важно, чтобы рядки были сориентированы с южного на северное направление. Это поможет вам максимально использовать солнечный свет для активного фотосинтеза.

Гнездовой метод

Каждому плоду требуется, в среднем, от одного до четырех квадратных метров. Чем меньше площадь для посадки этого овоща, тем меньшими по размеру будут плоды тыкв.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно хранить тыкву, чтобы она не испортилась.

Ранее мы рассказывали о том, когда стоит собирать урожай тыкв на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно быстро и легко очистить тыкву.

овощи растения советы тыква огород

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

22:33 Военный пошел на кражу, чтобы забрать долг — что сказал суд

22:29 Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

22:19 Канада выделила 300 млн долл помощи Украине — что закупят

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:03 Многодетного отца не увольняли из армии — что решил суд

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

21:53 Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

22:33 Военный пошел на кражу, чтобы забрать долг — что сказал суд

22:29 Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

22:19 Канада выделила 300 млн долл помощи Украине — что закупят

22:03 Многодетного отца не увольняли из армии — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:53 Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

20:47 Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей

20:33 Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия