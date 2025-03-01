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Ніколи не садіть ці овочі після гарбузів — чим це загрожує

1 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що не можна садити після гарбузів на городі — корисні поради дачникам
Жінка, яка везе зібраний врожай гарбузів. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Далеко не всі рослини можна садити на городі після того, як там росли гарбузи, адже можна залишитися без врожаю. Досвідчені дачники розповіли, які овочі в жодному випадку не можна висаджувати після гарбуза і чим це може бути небезпечно.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Овочі, які не можна садити після гарбузів

Зелений горошок

Гарбузи на городі можуть вражати різні віруси, які потім передаються через ґрунт. А зелений горошок може їх на себе забрати, через що вони ризикують заразитися. Тому щоб уникнути цієї проблеми, необхідно обрати іншу грядку на городі.

Горох
Вирощування гороху на городі. Фото: Freepik

Баклажани

Ці овочі також не можна садити після гарбузів, адже вони — представники сімейства пасльонових. Є високий ризик того, що баклажани заразяться фітопатогенними грибами через ґрунт, тому краще відокремлювати грядки для цих овочів, щоб не нашкодити врожаю.

Баклажаны
Врожай баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Цей овоч також дачники не радять садити там, де росли гарбузи, адже їхні віруси також можуть заразити картоплю. До того ж, цим рослинам потрібно багато поживних елементів, а тому вони можуть стати конкурентами за "харчування".

Картошка
Викопаний врожай картоплі на грядці. Фото: Potatoes

Огірки

Огірки з гарбузами — це представники сімейства гарбузових, тому їх дуже часто вирощують на одній ділянці. Але робити цього категорично не можна, адже огірки потребують великої кількості вологи, а гарбузи натомість витягують з ґрунту багато води. Тим самим, вони можуть зіпсувати врожай огірків.

Огурцы
Вирощування огірків на ділянці. Фото: Decorexpro

Капуста

Капусту також не можна висаджувати там, де у вас росли гарбузи, адже останні привертають увагу блощиць і метеликів. Личинки цих комах можуть нашкодити корінню і стеблам капусти, тому краще садити її якнайдалі від місця, де ви вирощували гарбузи.

Капуста
Качани капусти на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити біля гарбузів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно сіяти гарбуз на розсаду для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, як можна зберегти гарбузи свіжими максимально довго.

овочі рослини культура поради гарбуз город

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