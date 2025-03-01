Що не можна садити після гарбузів на городі — корисні поради дачникам

Жінка, яка везе зібраний врожай гарбузів. Фото: Freepik

Далеко не всі рослини можна садити на городі після того, як там росли гарбузи, адже можна залишитися без врожаю. Досвідчені дачники розповіли, які овочі в жодному випадку не можна висаджувати після гарбуза і чим це може бути небезпечно.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Овочі, які не можна садити після гарбузів

Зелений горошок

Гарбузи на городі можуть вражати різні віруси, які потім передаються через ґрунт. А зелений горошок може їх на себе забрати, через що вони ризикують заразитися. Тому щоб уникнути цієї проблеми, необхідно обрати іншу грядку на городі.

Вирощування гороху на городі. Фото: Freepik

Баклажани

Ці овочі також не можна садити після гарбузів, адже вони — представники сімейства пасльонових. Є високий ризик того, що баклажани заразяться фітопатогенними грибами через ґрунт, тому краще відокремлювати грядки для цих овочів, щоб не нашкодити врожаю.

Врожай баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Цей овоч також дачники не радять садити там, де росли гарбузи, адже їхні віруси також можуть заразити картоплю. До того ж, цим рослинам потрібно багато поживних елементів, а тому вони можуть стати конкурентами за "харчування".

Викопаний врожай картоплі на грядці. Фото: Potatoes

Огірки

Огірки з гарбузами — це представники сімейства гарбузових, тому їх дуже часто вирощують на одній ділянці. Але робити цього категорично не можна, адже огірки потребують великої кількості вологи, а гарбузи натомість витягують з ґрунту багато води. Тим самим, вони можуть зіпсувати врожай огірків.

Вирощування огірків на ділянці. Фото: Decorexpro

Капуста

Капусту також не можна висаджувати там, де у вас росли гарбузи, адже останні привертають увагу блощиць і метеликів. Личинки цих комах можуть нашкодити корінню і стеблам капусти, тому краще садити її якнайдалі від місця, де ви вирощували гарбузи.

Качани капусти на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити біля гарбузів на городі.

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