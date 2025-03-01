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Никогда не сажайте эти овощи после тыкв — чем это грозит

1 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что нельзя сажать после тыкв на огороде — полезные советы дачникам
Женщина, которая везет собранный урожай тыкв. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Далеко не все растения можно сажать на огороде после того, как там росли тыквы, ведь можно остаться без урожая. Опытные дачники рассказали, какие овощи ни в коем случае нельзя высаживать после тыквы и чем это может быть опасно.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Овощи, которые нельзя сажать после тыквы

Зеленый горошек

Тыквы на огороде могут поражать различные вирусы, которые потом передаются через почву. А зеленый горошек может их на себя забрать, из-за чего они рискуют заразиться. Поэтому чтобы избежать этой проблемы, необходимо выбрать другую грядку на огороде.

Горох
Выращивание гороха на огороде. Фото: Freepik

Баклажаны

Эти овощи также нельзя сажать после тыкв, ведь они — представители семейства пасленовых. Есть высокий риск того, что баклажаны заразятся фитопатогенными грибами через почву, поэтому лучше отделять грядки для этих овощей, чтобы не навредить урожаю.

Баклажаны
Урожай баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

Картофель

Этот овощ также дачники не советуют сажать там, где росли тыквы, ведь их вирусы также могут заразить картофель. К тому же, этим растениям нужно много питательных элементов, а потому они могут стать конкурентами за "питание".

Картошка
Выкопанный урожай картофеля на грядке. Фото: Potatoes

Огурцы

Огурцы с тыквами — это представители семейства тыквенных, поэтому их очень часто выращивают на одном участке. Но делать этого категорически нельзя, ведь огурцы нуждаются в большом количестве влаги, а тыквы взамен вытягивают из почвы много воды. Тем самым, они могут испортить урожай огурцов.

Огурцы
Выращивание огурцов на участке. Фото: Decorexpro

Капуста

Капусту также нельзя высаживать там, где у вас росли тыквы, ведь последние привлекают внимание блощиц и бабочек. Личинки этих насекомых могут навредить корням и стеблям капусты, поэтому лучше сажать ее как можно дальше от места, где вы выращивали тыквы.

Капуста
Кочаны капусты на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле тыкв на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сеять тыкву на рассаду для большого урожая.

Также мы сообщали о том, как можно сохранить тыквы свежими максимально долго.

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