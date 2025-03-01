Что нельзя сажать после тыкв на огороде — полезные советы дачникам

Женщина, которая везет собранный урожай тыкв. Фото: Freepik

Далеко не все растения можно сажать на огороде после того, как там росли тыквы, ведь можно остаться без урожая. Опытные дачники рассказали, какие овощи ни в коем случае нельзя высаживать после тыквы и чем это может быть опасно.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Овощи, которые нельзя сажать после тыквы

Зеленый горошек

Тыквы на огороде могут поражать различные вирусы, которые потом передаются через почву. А зеленый горошек может их на себя забрать, из-за чего они рискуют заразиться. Поэтому чтобы избежать этой проблемы, необходимо выбрать другую грядку на огороде.

Выращивание гороха на огороде. Фото: Freepik

Баклажаны

Эти овощи также нельзя сажать после тыкв, ведь они — представители семейства пасленовых. Есть высокий риск того, что баклажаны заразятся фитопатогенными грибами через почву, поэтому лучше отделять грядки для этих овощей, чтобы не навредить урожаю.

Урожай баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

Картофель

Этот овощ также дачники не советуют сажать там, где росли тыквы, ведь их вирусы также могут заразить картофель. К тому же, этим растениям нужно много питательных элементов, а потому они могут стать конкурентами за "питание".

Выкопанный урожай картофеля на грядке. Фото: Potatoes

Огурцы

Огурцы с тыквами — это представители семейства тыквенных, поэтому их очень часто выращивают на одном участке. Но делать этого категорически нельзя, ведь огурцы нуждаются в большом количестве влаги, а тыквы взамен вытягивают из почвы много воды. Тем самым, они могут испортить урожай огурцов.

Выращивание огурцов на участке. Фото: Decorexpro

Капуста

Капусту также нельзя высаживать там, где у вас росли тыквы, ведь последние привлекают внимание блощиц и бабочек. Личинки этих насекомых могут навредить корням и стеблям капусты, поэтому лучше сажать ее как можно дальше от места, где вы выращивали тыквы.

Кочаны капусты на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле тыкв на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сеять тыкву на рассаду для большого урожая.

Также мы сообщали о том, как можно сохранить тыквы свежими максимально долго.