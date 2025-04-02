Как собирать свеклу на огороде после дождя, чтобы она не сгнила — полезные советы дачникам

Человек, который держит вырванную свеклу в руке. Фото: Unsplash

Опытные дачники советуют собирать урожай свеклы, когда на улице сухо, но сейчас — сезон дождей, поэтому выделить такой день не так уж и легко. Мы рассказываем, как собрать выращенный овощ на огороде, чтобы он не гнил и хорошо хранился зимой.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Выбор правильного инструмента

Во-первых, дачники с опытом рекомендуют выкапывать урожай этого овоща вилами. Это поможет вам не повредить кожуру свеклы, а также продлить срок ее хранения. Дело в том, что если вы повредите или подрежете корнеплод, из него выйдет весь сок, поэтому он быстро начнет увядать, а вам это точно не нужно.

Однако, это можно быстро и с легкостью исправить — достаточно натереть такую свеклу древесной золой.

Урожай свеклы в руке. Фото: Freepik

Подсушивание корнеплодов перед хранением

Запомните, что свеклу, которую вы выкопали в дождь, нужно обязательно подсушить перед хранением. Чтобы правильно это сделать, вспомните принцип сушки картофеля — в сухом и темном месте постелите корнеплоды одним слоем и подержите там несколько суток. Это поможет вашим корнеплодам высохнуть после дождя.

Собранный урожай свеклы на столе. Фото: Pexels

Удаление ботвы корнеплодов

Также нужно сразу убрать ботву на корнеплодах свеклы, чтобы сок из них не шел на наращивание зеленой массы. Чтобы это правильно сделать, осторожно снимите землю с плодов руками, чтобы не навредить им. Если свекла уже сухая, не нужно снимать землю, ведь это позволит ей дольше храниться.

Эти простые, но полезные советы помогут вам не потерять урожай свеклы даже тогда, когда на улице постоянно идет дождь.

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