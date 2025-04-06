Прогноз погоди в Україні на тиждень 7-13 квітня

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні протягом тижня, 7-13 квітня, очікується аномально холодною. Нестійкі умови будуть у всіх регіонах. Періодично прогнозуються опади у вигляді дощу та снігу. Крім того, можливе посилення вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 7-13 квітня

Некомфортна та волога погода протягом тижня буде через проникнення холодного арктичного повітря на територію Східної та Південної Європи, а також на тлі розвитку активної циклонічної діяльності.

Погода в Україні 7 квітня. Фото: Climatebook

Завтра, 7 квітня, холодна погода буде по всій території України. Синоптики зазначають, що вночі у західних та північних областях, вдень також місцями у центральних регіонах, Криму та Приазов'ї будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні — з дощем. На північному заході країни передбачається хуртовина, налипання снігу, а на дорогах ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня. Фото: Meteoprog

Вітер буде західний, північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень на Правобережжі місцями можливі пориви до 17 метрів на секунду.

Температура повітря в західних регіонах вночі буде -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С. У решті областей вночі -1…+5 °С, вдень +4…+9 °С.

У вівторок, 8 квітня, в західних, північних та деяких центральних областях прогнозується невеликий сніг або мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 8 квітня. Фото: Meteoprog

В інших регіонах України опадів не очікується. У західних і північних областях на дорогах можлива ожеледиця та сніговий накат.

Вітер західний і північно-західний, 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі на заході буде -2...-7 °С, в інших областях -2...+3 °С. Вдень в Україні очікується +2...+7 °С.

А у середу, 9 квітня, прогнозують невеликий сніг вночі у західній частині країни, а також на крайній півночі. Протягом дня у більшості регіонах, крім південного сходу, будуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня. Фото: Meteoprog

На дорогах західних та північних областей можливе утворення ожеледиці. Вітер очікується переважно західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -4…+1 °С, на Поліссі та у Карпатах місцями до -7 °С, а вдень — +3...+8 °С.

У четвер, 10 квітня, вночі у західних областях вдень у більшості областей будуть помірні опади у вигляді дощу та снігу. Синоптики зазначають, що на заході подекуди можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Водночас у Карпатах прогнозують значний сніг.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, однак вдень у південно-західній половині країни пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі очікується -3...+2 °С, вдень на Лівобережжі +4...+9 °С, на решті території -1...+4 °С. У Карпатах протягом доби -2…-7 °С.

У п'ятницю, 11 квітня, очікується холодна та нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу в більшості областей України. На дорогах Правобережжя можливі ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Вітер змінного напрямку, 7-12 метрів на секунду, а в південно-західних областях місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Температура вночі коливатиметься від -3 до +2 °С, вдень від +1 до +7 °С. У Карпатах вночі -5...-10 °С, вдень -1...-6 °С.

У суботу, 12 квітня, в Україні очікуються дощі з мокрим снігом через вплив атмосферних фронтів.

Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2 °С, вдень від +1 до +7 °С.

У неділю, 13 квітня, невеликі опади очікуються у деяких областях України, лише у західних та південно-західних — без дощу та снігу.

Вітер буде північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі очікується 0…-5 °С, вдень +2…+7 °С, на Прикарпатті та місцями у південній частині +7…+12 °С.

Нагадаємо, завтра вдень у північних, західних й Вінницькій областях очікуються значні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

А у Львові 7 квітня оголосили третій рівень небезпеки через сильні заморозки. Погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев та рослин.