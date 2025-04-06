Погода в Україні 7 квітня — прогноз погоди на завтра

Жінка з дитиною йдуть з парасольками. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Новий тиждень для України розпочнеться з холодної погоди — снігу та заморозків. Також синоптики прогнозують дощі в деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 7 квітня від Укргідрометцентру

У понеділок, 7 квітня, на сході та південному сході України очікується невеликий дощ. Вночі прогнозують +3...+8 °C. У Харківській, Дніпропетровській й Херсонській областях на ґрунті та місцями в повітрі будуть заморозки 0...-3 °C. Однак вдень у цих регіонах очікується +6...+11 °C.

Прогноз погоди на 7 квітня. Фото: скриншот

На решті території очікується невеликий сніг. Лише на Одещині та Миколаївщині опадів не очікується. Вночі будуть заморозки в повітрі 0...-5 °C, а вдень прогнозують +1...+4 °C. Також вночі у західних, північних та центральних областях на дорогах буде ожеледиця.

Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північних, західних й Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня від Наталки Діденко

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, погода завтра, 7 квітня, буде мінливою. Очікується сніг у північних областях Україні, а на сході — дощ. На решті території істотних опадів не буде. Також прогнозують північно-західний вітер, часом до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня. Фото: скриншот

Найближчої ночі очікуються заморозки на заході, півночі, у центрі (окрім Дніпропетровщини). Також місцями — на Одещині й Миколаївщині, а на решті території +2...+6 °C.

Протягом дня 7 квітня температура повітря становитиме на півночі та заході +1...+4 °C градуси, у центральних областях +2...+5 °C, на Дніпропетровщині до +7 °C, у південній частині +3...+6 °C, у східних областях +9...+12 °C.

Нагадаємо, у Харкові та області завтра, 7 квітня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі в регіоні будуть заморозки.

В Одесі погода в понеділок, 7 квітня, буде холодною, але без опадів. Разом з тим, температура повітря поступово буде підвищуватись протягом дня.